Na een langzame opening lukte het de Nederlandse schaatsers niet om potten te breken tijdens de ploegenachtervolging in Salt Lake City. Met name in de laatste ronden werd er tijd verloren. Tjerk de Boer verving de afwezige Marcel Bosker. Hij vormde een team samen met Chris Huizinga en Beau Snellink. Zij noteerden een tijd van 3.40,03. Amerika reed een nieuw wereldrecord.

Frankrijk, met onder anderen Timothy Loubineaud, trapte af tegen België. Loubineaud verraste vrijdag vriend en vijand door zich als onbekende schaatser uit de schaduw van zijn favorieten te rijden en een nieuw wereldrecord te vestigen op de 5000 meter met een tijd van 6.00,23.

Ook op de ploegenachtervolging was Frankrijk sterk. Met een tijd van 3.37,97 werd er een nieuw nationaal record gevestigd. België stelde teleur en finishte ruim tien seconden later (3.48.41).

Trage opening

De Chinese en Japanse mannen troffen elkaar tijdens de tweede rit. Zij klokten respectievelijk 3.36,65 (China) en 3.38,90 (Japan). De Nederlanders kwamen als derde in actie tegen Noorwegen. De Noren openden het beste en begonnen daarna al vrij snel met duwen. Nederland kende een langzame opening.

Wereldrecord aangescherpt

Italië en Amerika troffen elkaar in de laatste ronde. Bij Italië ontstond er een valpartij, terwijl de Amerikanen een geweldige rit reden. Zij reden het wereldrecord uit de boeken met een prachtige tijd van 3.32,54 op het snelle ijs.

Analist Erben Wennemars zag de rit van Nederland met lede ogen aan. "Als je alleen al kijkt naar de opening, de eerste 200 meter. Dan ben je al klaar. Dat ga je niet meer inhalen", stelde analist na afloop bij de NOS. "De Amerikanen openden het echt als een soort 1500 meter."

'Dat is onmogelijk'

"Dit betekent dus ook dat de Nederlandse mannen het nooit kunnen winnen", gaat Wennemars verder. "Als die Amerikanen zo rijden, gaat de Nederlandse trein het echt niet winnen. Dat is onmogelijk." De oud-topschaatser vindt dan ook dat Nederland "niks te zoeken heeft" op de Olympische Winterspelen. Ook al gaat Nederland zich volgens hem wel plaatsen.

