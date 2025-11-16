Elisa Dul, Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zijn er niet in geslaagd een goed resultaat neer te zetten op de ploegenachtervolging bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City. In de laatste ronde kon Dul haar collega's niet meer bijhouden, waarna Nederland met een tijd van 2.54,66 als vijfde eindigde.

Het wereldrecord staat al vijf jaar op naam van Japan. Ayano Sato en Miho & Nana Takagi noteerden toen 2.50,76. Italië en Noorwegen trapten de avond af. De Noorse dames finishten met een tijd van 3.01,44. Italië was een stuk trager met 3.05,05. De Chinese vrouwen maakten tijdens de tweede ronde indruk met een tijd van 2.56,38 tegen Noorwegen (3.01,44).

Gat van veertig meter

Amerika vestigde een nieuw national record. De Amerikaanse dames noteerden 2.54,01. De Nederlandse dames waren als laatste aan de beurt. Beune, Rijpma-de Jong en Dul namen het op tegen de recordhouders uit Japan. In laatste ronde leek Dul - die de plaats van Marijke Groenewoud innam - het moeilijk te krijgen, waarna er een gat ontstond van veertig meter tussen Dul en haar collega's. Het is voor het eerst sinds januari 2024 dat de Nederlandse dames werden geklopt op de ploegenachtervolging.

