Zondag is de slotdag van de World Cup schaatsen in Inzell. Vanaf 14.00 uur staan er liefst zes onderdelen op het programma, waarin Nederlandse toppers rijden als Femke Kok, Jorrit Bergsma, Jenning de Boo en Marijke Groenewoud.

Zaterdag werd op alle afstanden het baanrecord verbeterd. Jutta Leerdam was ouderwets sterk op de 1000 meter, Jordan Stolz pakte die afstand bij de mannen en Ragne Wiklund zegevierde op de 3000 meter. Ook de Noor Sander Eitrem zette een nieuw baanrecord nieuw. Sterker nog: de Noor won de 5000 meter in een wereldrecord. Als eerste ooit reed hij de 5k onder de 6 minuten.

500 meter voor vrouwen, 14.00

Jutta Leerdam komt niet in actie op de tweede 500 meter van deze World Cup. Isabel Grevelt krijgt daardoor een startbewijs, naast Marrit Fledderus en de onklopbare Femke Kok. Zij zette bij haar eerste 500 meter het baanrecord op 36,87.

500 meter voor mannen, 14.28

Het is nog niet het weekend van Jenning de Boo, die 7e werd op de eerste 500 meter en vierde op de 1000 meter. Hij mag in rit 8 tegen Yevgeniy Koshkin proberen een tijd neer te zetten waar Jordan Stolz en Damian Zurek (winnaar van de eerste 500 meter) van schrikken. Zij sluiten de afstand af. Ook Sebas Diniz komt in actie, in rit 7.

Mass start vrouwen, 15.21

Nederland verschijnt bij de mass start voor vrouwen met Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff aan de start. Groenewoud staat tweede in de stand, met 13 punten achterstand op Mia Manganello.

Mass start mannen, 15.42

Jorrit Bergsma moet het bij de massastart voor mannen namens Nederland in zijn uppie zien te redden. Hij is koploper in de stand met een marge van 23 punten richting Andrea Giovannini.

Teamsprint vrouwen, 16.20

Voor de tweede keer dit seizoen wordt bij de World Cup de teamsprint gereden. Nederland komt op het ijs van Inzell met Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt. De eerste teamsprint werd gewonnen door de Nederlandse vrouwen.

Teamsprint mannen, 16.40

Bondscoach Rintje Ritsma kan bij de mannen voor de teamspring drie schaatsers kiezen uit het viertal Stefan Westenbroek, Jenning de Boo, Marijn Scheperkamp en Kayo Vos. Ook bij de mannen won Nederland de eerdere editie van de teamsprint.

