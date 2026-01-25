Het World Cup-weekend in Inzell werd bij de vrouwen afgesloten met de teamsprint. Op dit niet-olympische onderdeel liet Nederland zich nog één keer op overtuigende wijze zien. In de laatste rit reden de Nederlandse schaatssters naar een klinkende overwinning, waarmee het World Cup-programma in Duitsland een succesvol slot kreeg.

Namens Nederland kwamen Marrit Fledderus, Isabel Grevelt en Naomi Verkerk in actie. Het trio verscheen in de slotrit op het ijs tegen de Verenigde Staten en reed een gecontroleerde en overtuigende race. De klok stopte bij 1.25,52, goed voor de overwinning én een nieuw baanrecord.

Nederland klasse apart

Het verschil met de concurrentie was aanzienlijk. Canada, dat de rit daarvoor de snelste tijd had neergezet, eindigde uiteindelijk op ruim een seconde achterstand van Nederland. Duitsland completeerde het podium en werd derde op de teamsprint.

De Nederlandse schaatssters maakten al vroeg in de race duidelijk dat zij een klasse apart waren. In alle fases van de teamsprint lag het tempo hoog en bleef het trio strak bij elkaar, waardoor er geen moment twijfel bestond over de eindzege op dit onderdeel.

Tweede zege dit World Cup-seizoen

De teamsprint werd dit World Cup-seizoen slechts twee keer verreden. Eerder dit seizoen won Nederland ook al de eerste wedstrijd op dit onderdeel in Heerenveen, waardoor de Nederlandse schaatssters beide World Cup-teamsprints op hun naam schreven en daarmee ook het klassement pakken.

Mannen pakken brons, VS wint met baanrecord

Bij de mannen verliep de teamsprint minder succesvol voor Nederland. In Inzell eindigde de ploeg, bestaande uit Stefan Westenbroek, Kayo Vos en Merijn Scheperkamp, als derde. De afwezigheid van Jenning de Boo was daarbij voelbaar. De overwinning en het baanrecord gingen naar de Verenigde Staten, terwijl Noorwegen tweede werd. Daarmee bleef het mannenresultaat achter bij het overtuigende optreden van de Nederlandse vrouwen eerder op de dag.

