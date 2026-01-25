De mass start bij de mannen tijdens de World Cup in Inzell is gewonnen door de 19-jarige Tsjech Metodej Jilek. De jonge schaatser reed zich in de slotfase los uit het peloton en hield stand tot de finish. Voor Nederland verliep de wedstrijd teleurstellend. Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt kwamen er niet aan te pas, al leverde het weekend uiteindelijk wel een positieve afloop. Bergsma stelde namelijk wél de eindzege in het wereldbekerklassement veilig.

Nederland verscheen in Inzell met Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt aan de start van de mass start. Bergsma begon de race als koploper van het wereldbekerklassement, met een voorsprong van 23 punten op de Italiaan Andrea Giovannini. Van de Bunt had zich eerder op de dag via een derde plaats in de B-groep geplaatst voor de A-groep, waardoor hij later op de dag opnieuw in actie mocht komen. Daarmee had Bergsma een goede uitgangspositie om de eindzege veilig te stellen.

Nederlanders kunnen geen potten breken

In de race zelf speelden de Nederlanders geen hoofdrol. Het verloop van de mass start werd gekenmerkt door een tactisch steekspel, waarbij het peloton lang gesloten bleef. In de slotfase plaatste Jilek zijn aanval. Daarop kwam geen direct antwoord, waarna de Tsjech wegreed uit het peloton en zijn voorsprong vasthield tot aan de finish.

Bergsma reed dit seizoen regelmatig samen met Bart Hoolwerf, die met zijn sprint een extra wapen vormde in de mass start. Omdat Hoolwerf niet meegaat naar de Olympische Spelen, vormde Bergsma in Inzell een duo met Van de Bunt. Bergsma en Van de Bunt zijn meer hetzelfde type rijder, waardoor de Nederlandse ploeg minder variatie had in de slotfase. Van de Bunt verrichtte onderweg veel werk in het peloton, maar dat leverde in deze World Cup geen zichtbare rol in de finale op. Daardoor voelde de mass start voor Nederland vooral als een stroeve generale repetitie richting de Spelen.

Bergsma wint eindklassement

Ondanks de tegenvallende race kon Bergsma na afloop toch tevreden zijn. Door zijn resultaat in Inzell wist hij zijn voorsprong in het wereldbekerklassement te behouden, die uiteindelijk vier punten bedroeg, waardoor de eindzege definitief naar de Nederlander ging.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Marijke Groenewoud maakt indruk

Bij de vrouwen kende Nederland juist een succesvolle afsluiting van het World Cup-weekend in Inzell. Op de teamsprint reden Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt naar de overwinning met een tijd van 1.25,52, goed voor een nieuw baanrecord. Het verschil met Canada bedroeg ruim een seconde, terwijl Duitsland als derde eindigde. Daarmee won Nederland, net als eerder dit seizoen in Heerenveen, ook de tweede en laatste World Cup-teamsprint op dit niet-olympische onderdeel.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.