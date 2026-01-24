Zaterdag is de tweede dag van de World Cup schaatsen in Inzell. Op de eerste dag reden Joy Beune en Femke Kok namens Nederland naar goud en beide vrouwen zijn ook ditmaal kansrijk. Bekijk de loting voor de vier afstanden die op het menu staan.

Kok won vrijdag in Inzell de 500 meter en Beune bleek weer ongenaakbaar op de 1500 meter. Bij de mannen won de Poolse sprinter Damian Zurek de 500 meter en was Jordan Stolz niet bij te houden op de 1500 meter.

1000 meter voor vrouwen, 14.30

De tweede dag knalt uit de startblokken met de dubbele sprint bij de vrouwen. Regerend olympisch kampioene Miho Takagi schaatst in rit 8 tegen Marrit Fledderus, in rit 9 is wereldrecordhoudster Brittany Bowe gekoppeld aan Béatrice Lamarche en de slotrit is een ware klapper. Dan nemen landgenotes Jutta Leerdam en Femke Kok het tegen elkaar op.

1000 meter voor mannen, 15.03

Er waren jaren dat Nederland het gehele podium op de 1000 meter voor mannen oranje liet kleuren. Maar tegenwoordig deelt Jordan Stolz (21) de Amerikaanse lakens uit op deze afstand. Kjeld Nuis, Tim Prins en Jenning de Boo gaan proberen het fenomeen te stoppen. De Boo zien we in de laatste rit, tegen 500 meter-winnaar Damian Zurek.

3000 meter voor vrouwen, 15.56

Namens TeamNL komen Bente Kerkhoff, Marijke Groenewoud en Joy Beune op de 3000 meter voor vrouwen op het ijs van de Max Aicher Arena. Beune heeft het baanrecord in handen en ze mag in de slotrit tegen Francesca Lollobrigida die status waarmaken. Van de deelnemers heeft niet Beune, maar Martina Sáblíková (38) het scherpste persoonlijk record staan.

5000 meter voor mannen, 16.52

Bij de 5000 meter voor mannen zijn dit seizoen nieuwe namen aan de macht gekomen. De Tsjechische tiener Metodej Jilek won de twee vorige World Cups en Timothy Loubineaud mag zich na de rit in Salt Lake City de wereldrecordhouder noemen. Chris Huizinga en Jorrit Bergsma staan 7e en 8e in het klassement en zij komen in Inzell tegen elkaar uit in rit 5.

