De 1000 meter bij de vrouwen, het eerste onderdeel van de A-groep tijdens de World Cup schaatsen in Inzell, is zaterdag noodgedwongen later van start gegaan. Het ijs was nog niet gereed, waarna coaches het ijs opstapten om te helpen het zo snel mogelijk schaatsklaar te maken.

De World Cup stond op het punt van beginnen toen duidelijk werd dat de start van de 1000 meter bij de vrouwen, het eerste onderdeel van de A-groep zaterdag, zou worden uitgesteld. Op de beelden was te zien dat er onrust was bij de medewerkers op en rondom de ijsbaan van de Max Aicher Arena in Inzell. Er werd druk overlegd en gebeld.

"Zojuist kwam er een extra dweilmachine het ijs op, omdat ze een stukje waren vergeten, of het was niet helemaal goed gegaan", legde één van de commentatoren bij de NOS uit. "Als zo'n machine over het ijs gaat, dan wordt er een toplaagje van het ijs afgeschraapt, dan komt er daarna een nieuw laagje water op, maar waarschijnlijk zat die machine te vol met ijs. Die bak was wat ijs verloren. Gelijk de coaches in paniek, we beginnen drie minuten later", voegde een andere commentator toe.

'Beetje slordig'

Sommige coaches besloten zelf het ijs op te stappen om te helpen het ijs zo snel mogelijk gereed te maken voor de start, wat voor gelach zorgde bij de commentatoren van de NOS. Uiteindelijk ging de 1000 meter na enkele minuten alsnog van start. "Het is een beetje slordig", concludeerde ex-topschaatser Mark Tuitert.

