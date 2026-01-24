Voor de zoveelste keer dit seizoen is Jordan Stolz de winnaar geworden van de 1000 meter. De Amerikaan was met een baanrecord weer de sterkste tijdens de World Cup in Inzell. Hij werd op het podium vergezeld door Joep Wennemars, die derde werd en zo onder anderen Jenning de Boo klopte. Kjeld Nuis viel ook op, maar dan op een vervelende manier.

Maar liefst vijf Nederlanders stonden er aan de start van de 1000 meter. Maar één landgenoot zorgde al snel ongewild voor een opmerkelijke actie. Kjeld Nuis liet de race tegen Tayo Konomura helemaal lopen en stopte al na een paar meter met schaatsen. Dat zorgde voor verbazing en zelfs een fluitconcert op de tribunes.

Sterke race van Joep Wennemars

Kort daarna zorgde Joep Wennemars wel voor applaus, door naar een ijzersterke 1.07:23 te schaatsen. Meerdere grote namen beten zich op die tijd stuk, zoals Tim Prins. Door een misser in de bocht verloor hij te veel snelheid om Wennemars' tijd te kloppen. Dat lukte Jordan Stolz zoals zo vaak wel.

Hij won al de 500 en 1500 meter op vrijdag en greep ook de macht op de 1000 meter. Met 1:06.83 reed hij, zoals zo vaak al dit seizoen, een baanrecord. In de laatste rit kwamen Jenning de Boo en Damian Zurek daar niet aan. Zurek werd tweede, De Boo vierde. Wennemars kwam zo dus op het podium terecht.

Toptijd van Jutta Leerdam

Eerder op de middag was het bij de vrouwen een Nederlands feestje. Jutta Leerdam reed een verbluffend baanrecord en won de 1000 meter voor Miho Takagi en Femke Kok.

