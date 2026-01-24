Joy Beune kreeg zaterdag een tik uitgedeeld van Ragne Wiklund op de 3.000 meter tijdens de World Cup schaatsen in Inzell. Met een tijd van 3.54.74 was de Noorse ruim twee seconden sneller. "Ik hoop wel beter te zijn op de Spelen", liet Beune na afloop weten.

De ijzersterke Wiklund pakte het baanrecord van Beune af in Inzell. Na afloop kwam de Noorse Beune een hand geven. De Nederlandse liet na afloop weten niets anders dan respect te hebben voor de prestatie van haar Noorse concurrent. "Goed gedaan", zei Beune over Wiklund bij de NOS. "Het was echt goed."

Of Beune van plan was het baanrecord terug te pakken? "Ik weet niet of ik die benen vandaag had", blikte ze terug. "Ik weet wat ik in de benen heb zitten afgelopen weken en ik zei: ik wil gewoon pieken zometeen op de Spelen."

"Ik hoop wel beter te zijn op de Spelen", gaf Beune toe. "Ik had wel een goede kruising, dus ik zat lekker in de slipstream. Dus die eerste ronde kwam heel makkelijk. Die tweede ronde ging wat minder en toen pakte ik hem wel weer op. Dus ik denk dat het gewoon prima rondjes waren, een prima drie kilometer voor nu. Nu ga ik lekker uitrusten", keek Beune alvast vooruit.

Beune geeft dan ook aan veel behoefte te hebben aan rust in aanloop naar de Spelen. "Ik heb bewust geen EK gereden, omdat ik gewoon wilde gaan trainen, dus ik heb echt wel pittige weken in de benen zitten. Ik denk dat ik het nu gewoon nodig heb om even wat rustiger aan te doen om zometeen een hele goede drie kilometer op de Spelen te rijden."

