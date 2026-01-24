Tijdens de World Cup in Inzell hebben Femke Kok en Jutta Leerdam een heerlijk duel uitgevochten op de 1000 meter. In Duitsland won Leerdam het onderlinge duel met haar landgenote en deed dat in een verbluffend baanrecord.

Een dag eerder waren Femke Kok en Jutta Leerdam de twee vrouwen die het meest indruk maakten op de 500 meter. Kok won zoals 'gewoonlijk' met overmacht de sprintafstand, maar ook Leerdam imponeerde met een sterke tijd.

Op de 1000 meter stonden ze in een rechtstreeks duel in de slotrit. Het begin van de races liep echter flink wat vertraging op. De dweilmachine werkte niet naar behoren, wat voor de nodige paniek bij onder meer schaatscoaches zorgde. De wedstrijd begon zodoende wat later.

De Amerikaanse Erin Jackson was de eerste vrouw die imponeerde met een sterke tijd. Daar beten velen zich op stuk, waaronder Marrit Fledderus. Haar opponente Miho Takagi reed wel veel sneller met een van de snelste tijden ooit in Inzell: 1:13:43.

Dat was ook de tijd die Kok en Leerdam moesten zien te verbreken in hun laatste rit. Beide vrouwen waren razendsnel weg, maar Leerdam reed vervolgens de perfecte race. Ze liet Kok achter zich en won in een baanrecord: 1.12.75. Kok werd derde, ook achter Takagi.

Suzanne Schulting in B-groep

Overigens reed Suzanne Schulting eerder op de dag een 1000 meter, maar dan in de B-groep. De schaatsster van Team Essent kwam tot 1.15:21.

