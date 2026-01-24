Ragne Wiklund heeft een ijzersterke tijd neergezet op de 3000 meter tijdens de World Cup in Inzell. De Noorse pakte het baanrecord van Joy Beune af, die tweede werd en dus is gewaarschuwd voor de olympische 3000 meter. Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff stelden teleur.

Voor Nederland werd er uiteraard gekeken naar Marijke Groenewoud en Joy Beune, die op de Olympische Spelen net als Merel Conijn uitkomen op deze afstand. Groenewoud viel een dag eerder tegen op de 1500 meter, terwijl Beune die race vrijdag superieur won.

Heel hoogstaand was het zaterdag wederom niet wat Groenwoud liet zien. Ze verloor haar race van Isabelle Weidemann en kwam niet verder dan een eindklassering in de middenmoot. In de slotrit moest Beune afrekenen met Francesca Lollobrigida en de tijd van Ragne Wiklund, die in de rit daarvoor het baanrecord van Beune verbrak.

Waarschuwing voor Nederlandse vrouwen

Dat lukte de Nederlandse niet. Ze reed een prima race, maar kwam wel te kort ten opzichte van de Noorse. Die deelt een flinke waarschuwing uit aan Beune, Groenewoud en Conijn, die dus aan de bak kunnen in Milaan.

Eerder in de wedstrijd kwam Bente Kerkhoff al in actie, maar zij stelde teleur. Ze had duidelijk haar dag niet en eindigde als laatste.

Knappe tijd Merel Conijn in B-groep

Eerder op de dag werd de afstand ook al in de B-groep verreden. Namens Nederland deden daar Merel Conijn en Sanne in 't Hof mee. Conijn werd knap tweede en reed een tijd onder de vier minuten: 3:59,97. In 't Hof werd vierde. De Duitse Maira Jasch won overigens door bijna een seconde sneller te zijn dan Conijn.

Succes op de 1000 meter voor Jutta Leerdam

Zaterdag werden eerder ook de 1000 meters bij de mannen en vrouwen verreden. Jutta Leerdam reed een verbluffend baanrecord, klopte Femke Kok in een rechtstreeks duel en liet zien klaar te zijn voor de Olympische Spelen. Bij de mannen won Jordan Stolz, voor onder meer Wennemars (derde).

