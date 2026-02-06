Een supermarkt in Lopik is vlak voor de start van de Olympische Winterspelen teruggefloten door de manager van Stijn van de Bunt. De supermarkt wilde een taart verkopen om de schaatser te steunen, maar zijn management heeft daar nu een stokje voor gestoken.

Van de Bunt debuteert dit jaar op de Olympische Winterspelen en mag na een uitstekend olympisch kwalificatietoernooi op meerdere afstanden in actie komen. Zo rijdt hij aan de zijde van Jorrit Bergsma de mass start en rijdt hij de ploegenachtervolging. Daarnaast start Van de Bunt ook individueel op de 5000 en 10000 meter. Zondag zal hij voor het eerst aan de start verschijnen als hij de vijf kilometer gaat rijden. Ook Chris Huizinga en Marcel Bosker zullen daar aan de start verschijnen namens Team NL.

Om Van de Bunt nog een extra steuntje in de rug te geven, kwam de lokale supermarkt in zijn geboortedorp Lopik met iets ludieks. De supermarkt ontwierp een taart met daarop het olympische logo en het gezicht van de schaatser. Deze taarten wilde de supermarkt verkopen om de mensen uit Lopik erop te attenderen dat er iemand uit hun eigen dorp op de Olympische Winterspelen zou schaatsen. Het management van Van de Bunt vond dit echter een minder goed idee.

Manager grijpt in

André Boskamp, de manager van Van de Bunt, heeft contact gezocht met de supermarkt en laten weten dat de taart niet verkocht mag worden. De grootste reden hiervoor is copywright. Zo mogen de olympische ringen niet zo maar zonder toestemming worden gebruikt in uitingen en de supermarkt had ook geen toestemming gevraagd aan Van de Bunt of zijn management om een foto van de schaatser te gebruiken. De mensen in Lopik moeten het dus doen met het normale gebakassortiment deze Olympische Winterspelen.