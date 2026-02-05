Voor schaatssensatie Stijn van de Bunt zijn de Olympische Spelen één grote ontdekkingstocht. De nuchtere rijder van Team IKO-X2O is echter wel overdonderd door alle gekte die het toernooi in Milaan met zich meebrengt. "De busreis is akelig lang."

Van de Bunt wist zich eind december te ontpoppen tot dé sensatie op het OKT. De slechts 21-jarige schaatser hengelde op overtuigende wijze startbewijzen binnen voor de 5000 meter en 10.000 meter. Van de Bunt komt in Milaan ook in actie op de ploegenachtervolging en massastart.

'Ik heb nergens last van'

Voor hem is het dus extra belangrijk dat hij zich goed voorbereid op de ijsomstandigheden in Milaan. Zijn eerste indruk is in ieder geval goed, zo onthult Van de Bunt aan Sportnieuws.nl. "Het is een mooie baan, het ijs voelt snel. Het bevalt mij goed. Het is een beetje warm in de hal, maar het ijs is goed."

Wat die goede gevoelens precies waard zijn, weet Van de Bunt nog niet. Maar hij denkt wel al dat hij een streepje voor heeft op de concurrentie. "We hebben geen referentie. Het is wel wat zacht ijs, dus je moet je slag iets aanpassen. Maar dat is denk ik niet in mijn nadeel. Ik denk dat ik daar snel aan wen. Bij iedereen vielen de rondetijden wat tegen, maar ik heb nergens last van."

'Met bewondering gekeken'

Van de Bunt had voor deze Spelen amper ervaring op het internationale toneel. Zo debuteerde hij twee weken geleden in het internationale veld tijdens de laatste World Cup in Inzell. Daar eindigde hij als derde in de B-groep over 5000 meter.

In de A-groep reed de Noor Sander Eitrem een wereldrecord op die afstand. Hij dook als eerste schaatser ooit onder de magische grens van zes minuten. Terwijl hij dat deed, zat Van de Bunt mee te kijken vanuit zijn hotelkamer. "Met bewondering gekeken dat het iemand lukte om onder de zes minuten te rijden." Het wereldrecord verbeteren in Milaan lijkt er niet in te zitten voor de schaatssensatie, maar hij heeft al wel een ander duidelijk doel voor ogen. "Ik wil graag de beste race rijden van het seizoen."

'Voor mij is het soms iets te druk'

Alle waanzin van een groot schaatstoernooi is dus nog allemaal nieuw voor Van de Bunt. De Olympische Spelen doen daar nog een extra schepje bovenop. Van al die gekte raakte de schaatser in het begin een beetje overdonderd, zo vertelde hij. "Voor mij is het soms iets te druk." Verder heeft hij nog wat te klagen. "De busreis is akelig lang." Gelukkig maakt Van de Bunt ook leuke dingen mee in Milaan. Zo onthulde hij dat hij actief aan het tafeltennissen is in het olympisch dorp. Zo heeft hij al een Oostenrijkse sporter verslagen.

