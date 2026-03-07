Jordan Stolz maakt veel indruk tijdens de WK sprint & allround in Heerenveen. De Amerikaanse schaatssensatie doet mee aan beide toernooien en lijkt onvermoeibaar. Ex-topschaatsster Marianne Timmer ging daarom even verhaal halen bij zijn ouders. "Wat heeft die man gegeten?"

Stolz won vrijdag zilver op de WK sprint achter Jenning de Boo. Zaterdag stond hij weer aan de start van het allroundtoernooi, waar hij het klassement aanvoert na de 500 en 5000 meter. Schaatsicoon Timmer is onder de indruk en onthult een onderonsje met de ouders van de 21-jarige Amerikaan.

Zere benen?

Timmer kwam hen tegen in Thialf en vroeg naar de gesteldheid van Stolz in dit zware schaatsweekend. "Hoe zere benen die man wel niet moet hebben...", zegt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Want ik bedoel, we hebben ook Jenning de Boo gesproken en die zei: 'Oh ik ben echt verrot man, mijn benen doen zeer'."

Maar bij Stolz is dat volgens zijn ouders een ander verhaal. "Nou zijn benen voelt ie wel, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik zeg: 'Maar wat heeft die man dan gegeten?'", vervolgt Timmer vol ongeloof. "Hij was wel wat afgevallen, dus hij had wel wat massa ingeleverd. Dat moet denk ik ook wel, want al die massa, die kan natuurlijk ook veel eerder verzuren. Dus voor de langere afstanden is dat beter."

'Dat zou toch heel mooi zijn'

"Maar wat een complete schaatser is deze man", besluit de drievoudig olympisch kampioene vol lof. Op de 5000 meter zette hij ook een mooie tijd neer van 6:19.66. Hij is volgens Timmer dan ook een groot kanshebber op de titel. "Ik gun het hem, want het zou fantastisch zijn dat hij ook wereldkampioen allround wordt. En tweede op de sprint. Dat zie je gewoon niet. Dat zou toch heel mooi zijn, dat iemand dat zo kan."

