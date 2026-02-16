Jutta Leerdam maakte haar toch al fantastische Olympische Spelen nog beter tijdens de 500 meter. De winnares van het goud op de 1000 meter pakte op de kortste schaatsafstand zilver. Schaatslegende Marianne Timmer hoopt dat Leerdam door blijft gaan met schaatsen, al moet ze daar eerst goed over nadenken.

De grootste vraag die opkwam na afloop van de race is de toekomst van Leerdam. Daar wilde ze zelf niet al te veel over kwijt in de interviews na afloop. Met twee olympische medailles op zak is het nog maar de vraag wat Leerdam allemaal nog wil bereiken in de sport.

Afweging

"Ik denk dat Jutta een afweging gaat maken van wat ze nu gaat doen", zo laat schaatsicoon Marianne Timmer optekenen in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ze moet eerst nadenken of ze dit seizoen nog wil afmaken of niet. En dan heel hard nadenken wat ze de komende jaren nog wil. En of ze het mentaal kan opbrengen om door te werken tot de volgende Spelen."

"Het is wel zo dat als je eenmaal stopt, je dat op je intuïtie aanvoelt", zo vervolgt Timmer. "Het is erg lastig om te stoppen en daarna weer terug te komen. Dat vergt ook weer veel discipline. Lindsey Vonn deed het ook, maar dat is dan weer een hele andere tak van sport."

'Grote sportvrouw'

Zelf hoopt Timmer in ieder geval dat Leerdam voorlopig nog doorgaat. "Ik zou het persoonlijk heel leuk vinden als zij zeker nog blijft schaatsen", aldus drievoudig olympisch kampioen Timmer. "Het is natuurlijk fantastisch om haar te zien en te volgen. En ook wat Jutta hier gepresteerd heeft. Ze is een grote sportvrouw."

Vooral door het leven dat Leerdam buiten het schaatsen heeft, maakt dat de keuze om te stoppen of door te gaan een lastige is. "Ze heeft een heel mooi leven, maar ze moet er ook veel voor opgeven", aldus Timmer. "Alles wat ze zegt ligt ook gelijk onder een vergrootglas. Dus daar moet Jutta even goed over nadenken."

'Extra medailles'

"Daarbij komend heeft ze ook nog alle druk die van buitenaf wordt opgelegd. Dat kost ook tijd en energie. Daar kan zij commercieel dan wel weer de vruchten van plukken", zo vervolgt de Groningse schaatslegende. "De gesprekken over haar toekomst zullen na de Spelen plaats gaan vinden. Maar eerst moet Jutta even goed genieten van deze Spelen, want die waren fantastisch. Maar ik denk dat er nog wel wat medailles bij kunnen", zo besluit Timmer.

