Niet Femke Kok, maar Jutta Leerdam steelt de show in buitenlandse media na de 500 meter schaatsen op de Olympische Spelen in Milaan. Van België tot aan Amerika, de koppen spreken vooral over de sterrenstatus van Leerdam en haar verloofde Jake Paul. Haar zilveren medaille wordt ontvangen alsof het goud is, maar die kleur medaille is echter voor Femke Kok.

'Jake Pauls verloofde Jutta Leerdam wint haar tweede olympische medaille', kopt het Amerikaanse People met koeienletters op de voorpagina. Het hele artikel is vervolgens ingestoken op Leerdam. 'Ze werkt haar medailletelling bij en haar verloofde Jake Paul kan niet trotser zijn dan dit. Ze pakte zilver, net achter haar landgenote Kok. Leerdam stond eerste met nog één rit te gaan, maar zag Kok winnen. Samen vierden ze hun medaille.'

Blunder in Spanje

Het Spaanse Mundo Deportivo begaat een grote blunder door een foto van Jutta Leerdam boven het artikel te zetten, wat wél volledig is ingestoken op Kok. In het bijschrift wordt de blondine verward met de brunette en gaat het vooral over het goud van Kok. Maar om op de hype rond Leerdam en Paul in te springen, wordt er in het artikel vervolgens veel aandacht besteed aan de prestatie van de 27-jarige Leerdam, die in Spanje ook bekendstaat als 'media-persoonlijkheid'.

'Virale sensatie'

Spaanse collega-krant Marca noemt Kok een recordbreker vanwege haar olympische record in Milaan, maar kan het ook niet laten om de 'virale sensatie' Leerdam in dezelfde adem te noemen. 'De Nederlandse vrouw, die negen miljoen volgers heeft op sociale media, won de zilveren medaille onder het toeziende oog van haar verloofde, YouTuber en bokser Jake Paul, die op de tribune zat', is de eerste zin na de kop over de recordbrekende Kok.

'Nederland boven in het schaatsen'

In België is Het Nieuwsblad bijna trots op het Nederlandse schaatsgeweld. 'Nederland boven in het schaatsen, Femke Kok viert samen met Jutta Leerdam één-tweetje', is de kop aldaar. Het eveneens Belgische Het Laatste Nieuws (HLN) zet het zilver voor Leerdam vooraan in de kop en volgt dat op met het goud van Kok in haar olympische record.

Engeland springt op Leerdam-trein

De Britse tabloids The Sun en Daily Mail kiezen zoals gewoonlijk voor de populairste namen in hun berichtgeving. 'Jutta Leerdam komt tekort voor goud op 500 meter waar nerveuze Jake Paul voor haar juicht', is de kop bij de één. 'Jake Pauls verloofde Jutta Leerdam wint zilver terwijl teamgenote haar verslaat en nieuw record neerzet.' Met teamgenote bedoelen ze waarschijnlijk landgenote, want Kok (Team Reggeborgh) en Leerdam (eigen team) schaatsen voor andere ploegen.