Marijke Groenewoud mocht donderdag verrassend starten op de 5.000 meter op de Olympische Winterspelen, maar kon daar geen potten breken. Achteraf liet ze zelf ook weten dat het niet liep en dat vindt Marianne Timmer niet zo gek. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud vertelt de ex-schaatsster dat de prioriteiten van Groenewoud ook elders zullen liggen.

Voor Groenewoud was de donderdag een dag zoals ze hem niet had verwacht op de Olympische Winterspelen. De schaatsster was vol in voorbereiding op de andere onderdelen die ze zal schaatsen, toen ze hoorde dat ze ook in actie moest komen op de 5.000 meter. Bente Kerkhoff zou die rijden, maar zij ging door haar rug op de training. Om haar te sparen voor de mass start en de ploegenachtervolging werd besloten om haar niet te laten rijden.

Doordat Groenewoud op de 5.000 meter in de eerste rit van start ging, werd ze één van de meest in actie komende schaatsers van deze spelen. Ze is ook te zien op de 1500 meter, reed de 3.000 meter en ook de mass start en ploegenachtervolging staan nog op de agenda. Groenewoud kwam met haar tijd niet in de buurt van de medailles op de 5.000 meter en daar was ze toch licht teleurgesteld over. Timmer vindt dit totaal niet nodig. Zij weet dat de medaillekansen voor Groenewoud op andere afstanden liggen.

'Je gaat altijd starten'

Als Timmer wordt gevraagd of Groenewoud de 5.000 meter wel had moeten rijden, is haar antwoord resoluut. "Je gaat altijd starten. Marijke is alweer helemaal bezig met die 1500 meter en dan moet je toch schakelen. Ze had op snelheid getraind en dat ging goed en dan moet je echt schakelen", vertelt Timmer. De oud-topschaatsster snapt ook dat ze 'alles of niets' wilde geven voor een verrassing op de 5.000 meter.

Timmer denkt ook dat de 5.000 meter een lastige opgave was voor Groenewoud, omdat ze al vol in training was voor die kortere 1500 meter. "Ik denk dat je door die snelheid ook iets moet bekopen op de langere afstanden. Ik verwacht absoluut meer op de 1500", is Timmer duidelijk. Groenewoud had volgens de ex-schaatsster gehoopt op een 'wondertje' op de 5.000 meter, maar vol de focus op de 1500 is nu de boodschap van Timmer aan Groenewoud.