Patrick Roest was jarenlang hét Nederlandse wapen op de langere schaatsafstanden, maar de inmiddels 29-jarige zit in een frustrerende fase in zijn loopbaan. Schaatsicoon Marianne Timmer probeert de in verval geraakte topschaatser wat op te peppen en heeft in gesprek met Sportnieuws.nl nog alle vertrouwen in Roest.

Roest won vier olympische medailles en heeft zeven keer WK-goud in zijn prijzenkast staan, maar dat lijkt alweer enorm lang geleden. Nadat hij begin 2024 nog schitterde op de WK afstanden, ging het mis. Het vorige seizoen liep volledig in de soep door een slepende blessure en ook dit olympische jaar is Roest ver verwijderd van de topvorm die hij ooit had.

Marianne Timmer houdt hoop

Hij wist zich afgelopen weekend pas te plaatsen voor de nationale kampioenschappen over 5000 meter, maar bij Roest is er veel frustratie vanwege zijn vorm. Toch is er ook optimisme over de schaatser, bij Marianne Timmer bijvoorbeeld. Het schaatsicoon laat aan Sportnieuws.nl weten dat er nog genoeg hoop is voor de man uit Lekkerkerk.

'Mega dip' voor Patrick Roest

Volgens drievoudig olympisch kampioene Timmer is dat hartstikke menselijk voor een topsporter. "Hij komt uit een mega dip, maar er zijn heel veel mensen en oud-sporters die hem voor zijn gegaan met zo'n dip. Maar hij kan nog steeds op het allerhoogste niveau heel goed schaatsen. Blijkbaar zit er iets wat hem een blokkade bezorgt, maar hij plaatst zich in ieder geval (voor de Nederlands kampioenschappen, red.)."

Veel reden tot optimisme en plezier lijkt Roest niet te hebben. Timmer hoopt dat de topschaatser toch weer een vonkje vindt en dat het daardoor weer gaat lopen bij de Nederlander. "Ik hoop oprecht dat hij het vuurtje weer gaat vinden waarom hij gaat schaatsen, dat hij het gevoel op het ijs weer leuk vindt. Daar begint alles mee en dan is voor Patrick Roest ook weer alles mogelijk."

Waarom Roest sinds ruim een jaar zo uit vorm is, is voor Timmer onverklaarbaar. Ze verwacht dat de hooggespannen verwachtingen rondom Roest hem wel eens parten kunnen spelen. "Dat is soms lastig. Maar er zijn heel veel mensen die daardoor een minder een of twee jaar hebben gehad. Het is aan hem hè, als het vuurtje weer aangaat is Roest levensgevaarlijk. Deze man heeft nog steeds alles in zich."

Marianne Timmer kent het gevoel

Timmer houdt dus hoop op een goede Roest. "Een paar keer dat gevoel van goeie timing en goed gevoel op het ijs, dat je het leuk vindt en kan genieten van het glijden op het ijs. Ik heb het zelf ook een paar keer gehad. Ik dacht ook: 'ik kan niet meer schaatsen, het lukt niet meer. Wat verschrikkelijk.' Op de een of andere manier heb je weer een paar keer dat timinggevoel, en dan ben je er door."

Belangrijke maanden voor Patrick Roest

Over een kleine twee weken weten we meer. Dan komt Roest in actie op de NK afstanden. Een belangrijke test, want op de NK zijn de tickets voor de World Cups te verdelen. Al zal Roest ook uitkijken naar het eind van dit kalenderjaar. In de laatste dagen van december worden namelijk de plaatsingsbewijzen voor de Olympische Winterspelen in Milaan verdeeld. Daar hoopt Roest, hoe ver weg het nu ook lijkt, toch 'gewoon' bij te zijn.