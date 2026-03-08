Schaatsicoon Marianne Timmer kijkt uit naar de tweede dag van de WK allround. Zondag komt een Nederlandse olympisch kampioene in actie op de 1500 meter en dat belooft spektakel. "Ik heb hoge verwachtingen."

Antoinette Rijpma-de Jong won in Milaan olympisch goud op de 1500 meter. Die afstand staat zondag op het programma tijdens de WK allround. De schaatsster van Team Reggeborgh staat na de 500 en 3000 meter op plek vijf in het klassement en moet dus aan de bak op dag twee.

'Die gaat uithalen'

Timmer heeft alle vertrouwen in Rijpma-de Jong. "Die gaat morgen uithalen op de 1500 meter", voorspelt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Die olympisch kampioene gaat daar de afstand maken en dan moet je kijken of ze de schade kan beperken." Daarna volgt namelijk de 5000 meter, en die afstand heeft Rijpma-de Jong het minst getraind. "Ja, en anderen die die zullen gaan jagen."

"Ik heb hoge verwachtingen van haar natuurlijk", vervolgt Timmer. "Morgen op die 1500 meter. Maar ja, die vijf kilometer... Daar heeft ze niet echt op getraind en dat is gewoon een hele lastige afstand. En als je dan kijkt naar (Ragne, red.) Wiklund en naar Marijke (Groenewoud, red.) en ook naar Joy (Beune, red.), die ja, die hebben gewoon daar veel meer trainingsuren in zitten." Zij staan allemaal nog voor Rijpma-de Jong in het klassement, net als Miho Takagi.

Klassement

Groenewoud, Beune en Rijpma-de Jong staan op plek drie, vier en vijf na de eerste twee onderdelen. De schaatssters kregen alledrie een aanwijsplek voor het toernooi in Thialf en konden dus het NK vorige week overslaan.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.