Het is een bijzondere week voor Jutta Leerdam. De topschaatsster kwam de afgelopen dagen in actie op het OKT en viert dinsdag ook nog haar verjaardag. Reden genoeg dus voor haar verloofde Jake Paul om in Nederland te verblijven. De Amerikaan lijkt zich al helemaal thuis te voelen en spreekt zelfs de taal al een beetje.

Dat blijkt uit een reactie op het bericht van Leerdam op Instagram. Paul heeft een liefdevolle boodschap voor zijn vriendin en hint daarmee op een glansrijke toekomst. "Er staan nog veel geweldige dingen te gebeuren, prinses", schrijft hij in het Nederlands.

Geruchten over verhuizing

Wellicht doelt hij op een verhuizing. Er kwamen deze week geruchten naar buiten dat het stel een bod had gedaan op een luxe villa in regio Heerenveen. Dat zou in ieder geval genoeg reden betekenen voor Paul om de taal van zijn geliefde te leren. Toch zei de moeder van Leerdam dat er niets waar is van het verhaal.

OKT

Paul kan met zijn woorden natuurlijk ook doelen op de Olympische Spelen. Leerdam viel vrijdag tijdens het OKT op haar favoriete afstand: de 1000 meter, maar wist zich zondag toch te plaatsen voor de Winterspelen met haar tweede plek op de 500 meter.

Ze hoopt nog steeds op een aanwijsplek voor de 1000 meter. De KNSB zal de selectie in de komende dagen bekend maken. Haar ultieme droom dit seizoen is om goud te winnen in Milaan. De 27-jarige werd in haar carrière nog nooit olympisch kampioen.

Feest

Maar eerst staan er nog wat feestjes op de planning. Ze viert dinsdag haar verjaardag met haar dierbaren, liet ze weten aan Eurosport. "Uit eten met mijn familie, denk ik. Even wat leuks doen. Met mijn familie, de leukste mensen van de wereld, dus daar ben ik heel blij mee."

Met oud en nieuw wordt er hoogstwaarschijnlijk ook gefeest. Dat blijkt uit een reactie van Susanna Klibansky op Instagram. 'Morgen dubbel feest", zegt zij. Vorig jaar vierden Leerdam en Paul ook al de jaarwisseling in huize Klibansky. Er werden toen een hoop bekende sporters uitgenodigd, waaronder Rico Verhoeven.

