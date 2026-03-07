Na het sprintgeweld in Thialf is het zaterdag en zondag tijd voor de WK allround. Zes Nederlander gaan voor succes en een van hen is volgens Marianne Timmer topfavoriet voor de wereldtitel. Dat is Joy Beune, die hoopt op revanche na een niet volledig geslaagde Olympische Winterspelen.

Het verhaal is bekend: op het olympisch kwalificatietoernooi ging het voor Beune helemaal mis. Eind december liep ze op 'haar' 1500 meter plaatsing mis en dat deed heel veel pijn bij de wereldkampioene op die afstand. Op de 3000 meter plaatste ze zich wel, maar werd ze op de Spelen slechts vierde en viel ze buiten de prijzen. Op de ploegenachtervolging greep ze zilver, samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong.

Met de winst op de WK allround zou Beune het seizoen positief afsluiten. "Het zou wel heel zoet zijn hè", stelt Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Ze is volgens haar topfavoriete volgens Timmer. De concurrentie komt van onder anderen Groenewoud, Rijpma-de Jong, Miho Takagi, Ragne Wiklund en Francesca Lollobrigida.

Beune nu wel op haar best?

Timmer hoopt dat Beune in een vol Thialf kan schitteren en haar topniveau haalt, iets wat in Milaan niet helemaal lukte. "Ik denk dat zij nu los is en weer kan laten zien wat ze heeft. Ze was helemaal bevroren in Milaan. We hebben niet de Joy Beune gezien die we normaal zien. Het was een beetje aangeslagen, het heeft heel veel met haar gedaan. Zoals ik het zie heeft ze het (drama op OKT, red.) niet helemaal kunnen parkeren."

Op de WK allround krijgt Beune een nieuwe kans op sportieve revanche. "De oude Joy Beune zoals we haar kennen, die hopen we te zien", besluit Timmer. "Ze heeft het niet zomaar gewonnen. Maar als ze doet wat ze kan, is Joy Beune voor mij met stip de nummer één."

Het allroundtoernooi begint op zaterdag. Dan rijden Beune en co de 500 en 3000 meter. Zondag worden de 1500 en 5000 meter verreden. Bij de mannen zijn de afstanden net iets anders. Daar staan op zaterdag de 500 en 5000 meter op het programma, gevolgd door de 1500 en 10.000 meter op zondag.

Strijd met Jenning de Boo

Overigens heeft Beune nog een opvallend toetje in het verschiet. Volgende week rijdt ze op woensdag nog een 3000 meter. Dat doet ze tegen Jenning de Boo tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. Dat is de feestelijke afsluiting vna het schaatsseizoen en daar maakt Beune dus ook haar opwachting.