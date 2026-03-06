Joy Beune verdedigt dit weekeinde in Thialf haar wereldtitel allround. In 2024 greep de topschaatsster de macht in het Duitse Inzell. Dit keer ziet de wereld er heel anders uit. Het toernooi volgt na de Olympische Winterspelen én de weersomstandigheden voelen niet heel winters aan.

In 2024 won Beune het vierkamp na een tiende plek op de 500 meter en overwinningen op de 1500, 3000 en 5000 meter. En dat bij haar tweede deelname. Dit keer behoort de Nederlandse ook tot de topfavorieten. Lukt het haar om een 100 procent score te houden? "Ik ben er klaar voor", stelt ze na enkele hectische weken tegenover Schaatsen.nl.

Joy Beune geniet van lentezonnetje

"Ik ben de regerend kampioen allround en zou graag mijn titel willen verdedigen. Al voelt het een beetje raar om nu nog een wereldkampioenschap te rijden", gaat Beune verder. Het piekmoment lag voor de meesten op de Winterspelen in Milaan. Daar greep Beune zilver op de ploegenachtervolging met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, die in Thialf haar concurrentes zijn. Individueel belandde ze op de 3000 meter net buiten het podium.

Een andere reden dat Beune het vreemd vindt om te schaatsen, is het weer. Het is al dagenlang zonnig in Nederland, met temperaturen richting de 20 graden. "Ik zat in de tuin en toen dacht ik: het is lente! Van de zon in mijn gezicht na de winter werd en word ik heel blij. Het is alleen gek om dan te moeten schaatsen", aldus Beune.

WK allround in Thialf

Toch zal het moeten. Zaterdag beginnen de WK allround met de 500 en 3000 meter. Later op vrijdag weet Beune waar ze aan toe is qua tegenstanders. Ze wil iedere afstand goed rijden. "Dat is belangrijk met dit deelnemersveld, want je kunt je niet veel slippertjes permitteren", weet ze. Haar doel is duidelijk: haar titel prolongeren.