Jutta Leerdam greep maandag de olympische titel op de 1000 meter en dat was reden voor de topschaatsster om zichzelf eens goed te belonen. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer vond dat mooi om te zien en was vol lof over de keuze van de kersverse olympisch kampioene.

Leerdam won maandag de 1000 meter in Milaan en daarmee maakte ze haar grote droom om ooit eens olympisch kampioene te worden volledig waar. Een dag later kwam er nog een andere grote wens uit, want toen kocht ze voor het eerst een tas van een speciaal merk. Daarvoor moest ze wel diep in de buidel tasten.

'Mode-icoon' Jutta Leerdam

Timmer zag de beelden van Leerdam ook voorbijkomen. "Die heeft een leuk tasje gekocht, kunnen veel spulletjes in. Nou ja, eerlijk verdiend toch?", reageert de drievoudig olympisch kampioene in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Het is ook iets symbolisch. Dan kun je terugdenken van dat heb ik toen daar gekocht."

Volgens Timmer had Leerdam een goede keuze gemaakt door een goudkleurige tas uit te kiezen: "Dan past een medaille er mooi in. En alles is weer een soort van setje, want dat is ook altijd natuurlijk leuk. Dat moet ook wel matchen en ze is natuurlijk ook wel een beetje een mode-icoon."

'Soms doe ik dat zelf ook'

De voormalig topschaatsster kan zich de actie van Leerdam wel voorstellen: "Eerlijk gezegd, soms doe ik dat zelf ook. Niet zo'n dure tas, maar dan denk ik: als ik dat dan haal dan mag ik dat kopen. Als herinnering dat het blijvend is."

Zelf won Timmer drie keer goud op de Winterspelen, maar zichzelf belonen op deze manier deed ze nooit. "Nee, ik moest nog even sparen voor wat ik wilde hebben", reageert ze met een knipoog.

