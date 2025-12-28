In de schaduw van de toppers Jenning de Boo, Sebas Diniz, Joep Wennemars en Merijn Scheperkamp reed ook Kai Verbij op het OKT de 500 meter. De sprinter van weleer, ooit zelfs wereldkampioen, klokte in Thialf de tiende en elfde tijd op de twee omlopen en is dus kansloos voor een ticket naar de Olympische Winterspelen. Toch is Marianne Timmer onder de indruk van wat Verbij liet zien zaterdag.

De 31-jarige Verbij was voor en tijdens corona op zijn best. Hij werd wereldkampioen sprint en won twee gouden medailles op de 1000 meter tijdens WK afstanden. Nu reed hij rond in de subtop van de 500 meter (en moet 'zijn' 1000 meter nog komen) op het OKT. Een schaatser die door Timmer desondanks even besproken moet worden. "Ik moet zeggen, hij heeft heel goed gereden", is het schaatsicoon en drievoudig olympisch kampioen lovend over Verbij in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

'Eigenlijk te laat begonnen'

"Voor het mooie is hij eigenlijk een jaar te laat begonnen", doelt Timmer op de terugkeer van Verbij in de schaatswereld. Jarenlang was hij onzichtbaar en was hij zelfs tijdelijk gestopt. Sinds dit seizoen is hij aangesloten bij het team van Jutta Leerdam en wil hij kijken of een succesvolle terugkeer op het ijs mogelijk is. "Deze man kan absoluut in de top meedoen. Er is veel mogelijk. Ik zeg niet dat hij meteen Jenning de Boo en Sebas Diniz eraf rijdt, maar een derde plek had gekund. Dit is een aanmoedigingsprijs: ga nog één of twee jaar door."

'Als je ziet waar hij vandaan komt'

Ook al bleef Verbij op de 500 meter ruim een seconde verwijderd van de échte top, wat hij liet zien zag er volgens Timmer bemoedigend uit. "Hij is een mooie schaatser, is sterk en heeft het plezier weer terug gevonden. Ik heb wel weer de ouderwetse Kai Verbij gezien. Ik denk niet dat hij teleurgesteld zal zijn met zijn ritten. Als je ziet waar hij vandaan komt..., kan hij tevreden terugkijken."

