Jenning de Boo heeft uit zijn oergevoel getapt en dat is bijzonder om te zien en mee te maken. Dat zegt schaatsicoon Marianne Timmer nadat de Nederlandse topsprinter op prachtige wijze een olympisch ticket voor de 500 meter op het OKT in de wacht sleepte. "Dat is een gevoel waar je normaal gesproken niet zo makkelijk bij komt."

De Boo werd zaterdag tijdens de eerste omloop van de 500 meter nog in de weg gezeten door Reggeborgh-ploeggenoot Stefan Westenbroek. Sebas Diniz ging er toen met de zege vandoor. In de tweede omloop stelde De Boo orde op zaken door zijn één na snelste tijd ooit in Thialf te rijden en tóch eerste te worden. "Dan zie je gewoon dat hij kneiterhard zijn veerkracht laat zien. Het zag er uit alsof hij iets recht te zetten had. Hij was, die kop stond er goed uit. Het was echt krachtig", is Timmer onder de indruk in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Oergevoel Jenning de Boo

Diniz haalde het onderste uit de kan en dreef De Boo tot het uiterste, eigenlijk net zoals op de NK afstanden eerder dit seizoen. "Er komt dan echt iets los bij Jenning. Toen was het frustratie, nu was het angst om de Spelen niet te halen. Dat kan voor iets extra's zorgen. Dat is een oergevoel waar je normaal nooit echt bij in de buurt komt. Dat maakt iets los waardoor je toch nog meer in je mars hebt dan dat je zelf denkt. Dat is zo mooi om te zien. Ik heb het bij een paar schaatsers gezien, sommigen breken, maar Jenning laat het zien."

Sebas Diniz naar Milaan

De Boo gaat als nummer één van Nederland naar de Spelen om daar de Amerikaan Jordan Stolz uit te dagen. Maar of zijn tijd een waarschuwing is naar Stolz, durft Timmer nog niet te zeggen. Overigens denkt ze ook dat het met de plek van Diniz in Milaan wel goed zit, ook al staat hij er in de matrix nu nog buiten. "Hij mag heel trots zijn op zijn rit."

