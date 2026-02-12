Merel Conijn was heel dicht bij olympisch goud op de 5000 meter, maar op de Winterspelen van Milaan werd het een prachtige zilveren medaille. Jillert Anema, de coach van AH Zaanlander en dus van Conijn, zag dat hij met zijn pupil heel dicht bij de titel was. De Nederlandse schaatsster kwam relatief vroeg in actie door de loting, maar nu blijkt dat een bewuste keuze van Conijn.

Conijn zette als eerste van de kanshebbers in rit vier een sterke tijd neer. Ze klopte nipt de Belgische Sandrine Tas. Anema had eerst zijn twijfels of de tijd genoeg zou zijn voor een medaille, maar vertelt in Milaan aan Marianne Timmer dat andere schaatssters zich juist gingen richten op de tijd van Conijn. "Ze zitten allemaal bij elkaar binnen één seconde. Het was verschrikkelijk spannend", vertelt hij aan Timmer die namens Sportnieuws.nl in Milaan is.

Tactiek voor gunstige loting van Merel Conijn

Conijn kwam relatief vroeg in actie. In de vierde rit van de in totaal zes zette ze haar zilveren tijd neer. Anema biecht nu op dat er het hele seizoen een soort tactiek achter zat om vroeg in het rittenschema te belanden. "Dat wilde ze graag, vandaar dat ze niet naar de World Cups wilde. Zo kom je automatisch voor in het schema terecht. Ze wilde onbevangen rijden." En dat lukte, want door haar tijd zette ze concurrenten als Ragne Wiklund onder druk. Zij stortte in de laatste rondes in en verspeelde haar voorsprong op Conijn. Francesca Lollobridgida stond bijna het zelfde lot te wachten, maar zij hield nét genoeg over (0.10 seconden) om haar tweede goud te winnen.

Anema is natuurlijk blij dat Conijn een mooie zilveren medaille heeft, maar het feit dat ze 0.10 seconden te kort kwam op de gouden Francesca Lollobridgida steekt toch een beetje. De ervaren coach had gehoopt dat de versnelling van Conijn nog nét wat eerder kwam, wie weet was goud dan mogelijk. "We zaten wel heel dichtbij, maar de schouders eronder en we gaan gewoon voor de team pursuit en de tien kilometer."

De 10.000 meter staat vrijdag op het programma. Jorrit Bergsma doet daar mee en wordt getraind door Anema. Later komt Marijke Groenewoud, die het niet kon bolwerken op de 5000 meter, ook nog meermaals in actie. Ze rijdt de mass start, de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Ook Bente Kerkhoff, die met een blessure afhaakte voor de 5000 meter, is erbij voor de mass start. Mits ze weer fit is.