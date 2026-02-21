Het wilde de gehele Olympische Winterspelen eigenlijk niet écht lukken bij Marijke Groenewoud, maar op de mass start haalde ze zaterdag haar gram. Op haar vijfde olympische onderdeel pakte ze de gouden medaille en snoert ze volgens Timmer de mond van de vele kritische geluiden.

"Deze is wel heel zoet", vindt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud als de gouden mass start-wedstrijd van Groenewoud ter sprake komt. Ze reed eerder al de 3000 meter, de 5000 meter en de 1500 meter, maar kwam daar niet echt in de buurt van de medailles. Op de ploegenachtervolging ging ze met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong voor goud, maar werd het na een spannende finale zilver.

Dat Groenewoud geen topresultaten boekte, leverde haar de nodige kritiek op. Sommigen opperden zelfs dat ze op de 1500 meter haar startplek aan Beune moest afstaan. Dat gebeurde uiteraard niet. Timmer sprak met de coach van Groenewoud, Jillert Anema, en die gaf toe dat al die geluiden wel impact hadden op de schaatsster: "Hij zei: dat helpt natuurlijk niet. Want hoe je het wendt of keert, je ziet en leest het. Zij is heel sociaal, dus dat doet dan toch veel met haar."

Het is door het goud op 'haar' mass start gelukkig eind goed, al goed volgens Timmer. "Deze maakt heel veel goed. Dit is ook het onderdeel wat ze heel erg leuk vindt. Eigenlijk ook waar ze vandaan komt: marathon, mass start."

En er was meer, want vriend Mike had na de race een daverende verrassing in petto. Groenewoud werd door haar geliefde ten huwelijk gevraagd: "En die zakte door zijn knieën", aldus Timmer. "Wat een mooie dag. Alle camera's waren er bij, maar ook dat moment dat ze de catacomben uitkomt en hij daar staat. Een sprookje."

