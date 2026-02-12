Marijke Groenewoud deed donderdag als invaller mee aan de 5000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze deed zelf niet mee in de strijd om de medailles, maar zag wel haar ploeggenote Merel Conijn kans maken op het goud. Uiteindelijk werd zij op een tiende verslagen door de Italiaanse Francesca Lollobrigida. "Ik weet niet waar ze het vandaan tovert..."

Groenewoud viel in voor Bente Kerkhoff, maar wist na haar race in de allereerste rit van de 5000 meter al meteen dat haar tijd van 6.58,33 niet genoeg was voor een podiumplek. Ze keek wel vol spanning naar haar ploeggenoot bij Team Albert Heijn-Zaanlander. "Nou, retespannend. Niet normaal", zegt ze over de ontknoping. "Ik dacht echt: Merel heeft hem."

'Ik weet niet wat zij gegeten heeft...'

"Lollo ging met 2,7 de laatste ronde in en ik dacht: dat wordt hem niet meer", vervolgt ze. "Ik dacht het is kansloos voor Lollo, maar ik weet niet waar ze het vandaan tovert... Ik weet niet wat zij gegeten heeft de afgelopen twee weken, maar dat moet ik ook hebben denk ik", lacht ze.

Bij Groenewoud zelf wil het namelijk nog niet lukken. Ook op de 3000 meter stelde ze teleur met een zevende plek. Maar er is nog kans op eremetaal. Groenewoud komt nog in actie op de 1500 meter, ploegenachtervolging en massastart. "Dat zijn wel de drie mooiste afstanden, vind ik."

Snelheid

Ze hoopt dat ze dan wel de juiste vorm kan vinden. "Op snelheid gaat best wel goed, dus ik denk dat dat wel prima is." Als ze het minder lang hoeft vol te houden, lukt het wel. "Ja. Op ontspanning schaatsen, dat lukt niet. Maar dat heb je op de 1500 niet echt nodig. Bij de team pursuit en mass start ook niet."