Schaatscoach Jillert Anema staat vaak garant voor spraakmakende optredens. Hij is inmiddels in Milaan met als doel om met Team Albert Heijn Zaanlander medailles te winnen bij de Olympische Winterspelen. De eerste markante uitspraken van de eigenzinnige Fries zijn al genoteerd.

De 70-jarige succestrainer wil op het Italiaanse ijs oogsten met Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud, Merel Conijn en Bente Kerkhoff. Maandag verkende hij de olympische schaatsbaan, die is neergelegd in een evenementenhal te Milaan.

Zakdoek

Een verslaggever van Schaatsen.nl zocht Anema op en zag hem aldoor een zakdoek pakken. Was het zo ontroerend? "Mensen denken altijd dat ik sta te huilen langs de baan, maar ik heb vaak last van de koude lucht in zo’n hal. En dan krijg ik een loopneus", legt Anema uit.

Turen naar het plafond

Anema had niet alleen oog voor de ijskwaliteit of voor de techniek van zijn schaatsers. De doorgewinterde trainer tuurde ook ellenlang naar het plafond, waar zwartgeverfde pijpen met luchtgaten zichtbaar zijn. De constructie interesseert Anema, want het kan weleens invloed gaan hebben op hoe de schaatsers de baan ervaren.

Rugwind

"Het gaat erom hoe het werkt en dat weten we nu nog niet. Er zitten gaten in die buizen en dan is het maar net wat de mensen hier met die luchtstroom doen. Iedereen weet immers dat ik een verklaard tegenstander ben van rugwind. Die hoort niet thuis op een ijsbaan!", aldus Anema.

Sander Eitrem

Uiteraard wil Anema ook analyseren hoe de olympische deelnemers zich over het ijs bewegen. Eerst houdt hij zich nog op de vlakte en claimt hij 'nooit uitspraken te doen over schaatsers'.

Maar even later komt hij met zijn visie op Sander Eitrem, die bij de World Cup in Inzell het wereldrecord op de 5000 meter onder de 6 minuten bracht. "Ik heb wel mensen gezien die het nog niet hadden. Sander Eitrem had het lastig ten opzichte van wat hem in Inzell is overkomen…"

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.