Ze werkte vier jaar toe naar dit moment, maar vlak voor aanvang van de Olympische Spelen kwam er een abrupt einde aan de plannen van Michelle Uhrig. De Duitse schaatsster ontbreekt bij de Winterspelen en besloot later zelf openheid te geven over de mysterieuze klachten die haar parten hebben gespeeld.

"Ik ga niet naar de Olympische Spelen. Virus. Blessures. Verlies", met die woorden begon Uhrig haar emotionele bericht op Instagram. De 30-jarige Duitse schaatsster maakte daarmee vorige week bekend dat ze definitief een streep moet zetten door haar deelname aan de Winterspelen in Milaan. Het bericht volgde nadat haar naam ontbrak op de officiële deelnemerslijst van Duitsland.

Mysterieuze klachten

In haar uitleg benadrukte Uhrig dat haar afwezigheid niets te maken heeft met een gebrek aan inzet of voorbereiding. Integendeel: alles stond jarenlang in het teken van de Spelen. "Vier jaar werk, offers en alles gericht op één doel", schreef ze. Toch liep het anders dan gehoopt, ondanks maximale inzet tot het allerlaatste moment.

De problemen speelden al langere tijd. Uhrig kampte dit seizoen met hardnekkige heup- en rugklachten, waarvan de oorzaak tot op heden niet volledig duidelijk is. Daarnaast werd bij haar ook CMV vastgesteld, een virus dat vergelijkbaar is met de ziekte van Pfeiffer en grote impact kan hebben op het lichaam van sporters. Femke Kok had er eind 2024 en begin 2025 ook last van. Volgens de schaatsster haalde dat haar uit haar ritme en maakte het trainen en herstellen bijzonder lastig.

'Het doet pijn, maar het is geen einde'

Toch gaf Uhrig zich niet zomaar gewonnen. Ze vocht tot de laatste wedstrijd voor een olympisch ticket en miste haar eerste kwalificatiekans op slechts enkele honderdsten. Voor een tweede en laatste mogelijkheid besloot ze alles op alles te zetten, met revalidatie en intensieve medische begeleiding. Ook die ultieme poging bleek uiteindelijk niet voldoende.

De teleurstelling is groot, maar Uhrig probeert ook vooruit te kijken. "Het doet pijn, maar het is geen einde. Het is onderdeel van de weg", laat ze weten. Ze bedankte iedereen die haar in deze zware periode heeft gesteund en wenste haar landgenoten die zich wel kwalificeerden veel succes op de Spelen. Zelf zal ze het toernooi vanuit huis volgen.

Gevestigde naam

Uhrig is al jaren een bekende naam binnen het Duitse schaatsen. Ze begon haar sportloopbaan als kunstrijdster, stapte later over naar de langebaan en maakte in 2017 haar wereldbekerdebuut in Thialf. Een jaar later won ze brons op de ploegenachtervolging bij het EK afstanden. Juist met die ervaring en staat van dienst voelt het missen van de Olympische Spelen extra wrang. Voor nu ligt de focus volledig op herstel, in de hoop dat haar lichaam in de toekomst weer meewerkt.

