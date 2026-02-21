Voor Kjeld Nuis zitten de Winterspelen erop. De 36-jarige won brons op de 1500 meter en kende dus een prachtige derde deelname aan het toernooi. Eerder was hij met olympische titels al succesvol op het toernooi dat hij een stuk mooier vindt dan Sven Kramer.

Vlak voor de Spelen deed de enkele jaren geleden gestopte Kramer opmerkelijke uitspraken over het roemruchtige toernooi. Zo noemde hij het toernooi 'geromantiseerd vanaf de buitenkant' en was het volgens hem 'overhyped'. De negenvoudig olympisch medaillewinnaar zou een mooi toernooi in Thialf altijd verkiezen boven de Winterspelen.

Die opmerkingen werden door MeeMetOranje onlangs ook voorgelegd aan Nuis, die al op drie Spelen meedeed. "Nee, ik vind dat onzin." Vervolgens legt de 36-jarige uit ook waarom, "Als sporter leef je niet voor niets toe naar een wedstrijd die één keer in de vier jaar gehoduen wordt. Dus de spanning stijgt."

Winterspelen net als Tour de France

En dat geldt niet alleen voor olympiërs als Nuis, maar ook bij de miljoenen fans. "Nederland leeft nooit zoveel mee als tijdens de Spelen. Dat voel je aan alles Je hebt dat in het wielrennen ook. Je hebt zoveel koersen, het hele jaar door. Maar iedereen volgt de Tour de France. En dit voelt een beetje zo."

Nuis won in 2018 goud op de 1000 en 1500 meter en prolongeerde in 2022 op de 1500 meter zijn olympische titel. Dit jaar won hij brons op de 1500 meter, terwijl hij op de 1000 meter net buiten het podium belandde met een zesde plaats.

Beste Spelen ooit voor Nederland

Nederland kent een enorm succesvolle Spelen met maar liefst tien keer goud. Nog nooit won TeamNL zoveel olympische titels als in Milaan. De kans bestaat zelfs dat Nederland voor het eerst in de historie in de top-drie eindigt tijdens de Spelen. Dan is het ook afhankelijk van Italië, dat ook tien keer goud heeft maar één zilveren plak minder. Noorwegen gaat het medailleklassement met overmacht winnen. Het land met slechts 5,6 miljoen inwoners heeft maar liefst 18 gouden plakken.