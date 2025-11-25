De Nederlandse teams deden het op de ploegenachtervolging bij de World Cup in Calgary een stuk beter dan een week eerder in Salt Lake City, maar toch was er wat te doen om een tactische keuze bij de mannen. Het trio wisselde tijdens de rit van volgorde en daar werden vraagtekens bij geplaatst. Schaatsicoon Marianne Timmer breekt in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud echter een lans voor de beslissing van bondscoach Rintje Ritsma.

Chris Huizinga, Beau Snellink en Marcel Bosker werden in Calgary derde en daarmee zette het trio een grote stap naar een olympisch ticket. Toch was er na afloop kritiek op de keuze om de explosievere Bosker de start voor zijn rekening te laten nemen. Hij zakte na twee rondjes van de voorste naar de achterste plek. Het wisselen van positie was vroeger gebruikelijk bij een ploegenachtervolging, maar tegenwoordig gebeurt het nog maar zelden.

Bondscoach Ritsma vertelde na de race dat hij denkt dat andere landen de tactiek mogelijk ook weer gaan gebruiken, maar die uitspraak zorgde voor verbazing bij voormalig olympisch kampioen Tuitert. Volgens hem was uit onderzoek gebleken dat het alleen maar tijd kost. Timmer is het in de podcast echter oneens met de stelling dat Ritsma een gekke keuze zou hebben gemaakt.

"Rintje is de coach van dit team en ze hebben daarover nagedacht. Hij is dagelijks met die mannen bezig en als je dat een keer wil proberen, dan is nu de tijd. Dan kom je er wel achter of het wel of niet een goed idee is. Als je het niet probeert, dan weet je het niet", constateert de drievoudig olympisch kampioene.

Experiment uit het verleden

Ze haalt vervolgens een bijzonder voorbeeld uit het verleden aan om duidelijk te maken dat het goed is om dingen te proberen. "Ik kan nog een hele gave rit herinneren van Ådne Søndrål bij een WK allround. Hij was een rijder van de middellange afstanden. Maar een sprinter kan gewoon beter tegen intervallen dus die is gewoon de vijf kilometer gaan rijden als interval, dus hij ging 400 meter hardrijden en dan ging hij weer 400 meter rechtop staan."

"Uiteindelijk kon hij bijna niet meer niet meer op zijn benen staan. Maar hij heeft het gewoon geprobeerd omdat hij beter in intervallen is. Als je het niet probeert, dan kom je er ook niet achter. Dus ja, prima om het nu te doen."

'Dat is gewoon gezeur'

Niet alleen viel het op dat Nederland het enige land was dat tijdens de rit wisselde, maar ook was de formatie in Calgary bij zowel de mannen als de vrouwen anders dan een week eerder in Salt Lake City. Dat terwijl andere landen bijna elke race met dezelfde ploeg starten. Het gebrek aan stabilitiet valt de bondscoach volgens Timmer echter niet aan te rekenen.

"Rintje heeft een andere uitdaging, omdat wij allemaal commerciële ploegen hebben. Dat is ook gewoon gedoe. De één traint in de middag, de ander in de ochtend en weer een ander in de avond. En dan moet je al die mensen weer bij elkaar krijgen. Dat is gewoon gezeur", besluit de drievoudig olympisch kampioene.

