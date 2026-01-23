Bij de World Cup in Inzell kwam op de 500 meter voor vrouwen Sophie Warmuth (23) snel ten val. De Duitse zette haar eerste passen, waarna ze haar evenwicht niet kon bewaren en een schuiver maakte.

Femke Kok won de afstand in een nieuw baanrecord. In Inzell zette ze de klokken stil na 36,87 seconde. Jutta Leerdam gaf 0,35 toe aan Kok en werd tweede. Warmuth krabbelde op en reed haar race uit in 1.25,16, waarmee ze 20e en laatste werd.

Gat in het ijs

De NOS-commentatoren haalden aan dat Sophie Warmuth het prima deed bij de World Cup in Hamar. Daar werd ze vierde. Haar directe tegenstander Béatrice Lamarche had vervolgens niks meer aan Warmuth. De Canadese reed naar plek 8 in Inzell. "Met een beetje tegenstand had er meer ingezeten", aldus de commentatoren.

Vervolgens werd ingezoomd op de rampzalige start van Warmuth. "Punt in het ijs", zo constateert ex-topschaatser Martin Hersman. "Er zit nu bij de start een gat in het ijs. Daar kan je je hard bezeren", waarschuwt hij.

Olympische Winterspelen

Kok was met een baanrecord van 36,87 sneller dan landgenote Jutta Leerdam en de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Met nog een wedstrijd op zondag te gaan, won Kok wel al het wereldbekerklassement.

Kok was in haar rit sneller weg dan olympisch kampioene Erin Jackson en dook met 36,87 ruim onder haar eigen baanrecord van 37,07 in Inzell. Leerdam versloeg in haar rit de Poolse Andzelika Wojcik. Ze kwam tot de tweede tijd van 37,22. Ziomek-Nogal uit Polen was in de slotrit met eveneens 37,22 nipt langzamer dan Leerdam. Jackson werd met 37,44 vierde. De wereldbeker in Inzell is de laatste wedstrijd voorafgaand aan de Olympische Spelen van Milaan. Die beginnen op 6 februari.

