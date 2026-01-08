Dat Suzanne Schulting op twee disciplines naar de Olympische Winterspelen gaat, zal haar natuurlijk goed doen. Maar dat de drievoudig winnares van goud ook meedoet aan het shorttrack heeft ook pijnlijke gevolgen. Een vast gezicht van de Nederlandse shorttrackploeg kan nu niet naar Milaan. "We leven met haar mee."

Maandag maakte de Selectiecommissie Shorttrack (SCST) acht van de tien namen bekend die naar de Winterspelen gaan. Dat waren bij de vrouwen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap. Bij de mannen verzekerden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons zich van een olympisch ticket.

Schulting maakt statement op NK shorttrack

Daardoor zat Schulting samen met Diede van Oorschot in de wachtrij. Dat Schulting kans maakte op een olympisch zitje had ze allemaal te danken aan haar prestaties op het NK shorttrack. Hoewel ze voor haar plezier mee deed, maakte de drievoudig olympisch kampioene op die discipline indruk. Ze pakte zaterdags brons op de 1000 meter. Een dag later volgde zelfs goud op de 1500 meter.

Schulting maakte dus een statement en zorgde met haar prestaties dat de selectiecommissie niet meer om haar heen kon. Dat vond ze zelf ook. "Ik heb vandaag (zondag, red.) echt laten zien dat ik erbij hoor. Ik heb mijn benen laten spreken", sprak Schulting. "Ik heb laten zien dat ik nog steeds bij de besten van Nederland hoor."

Van Oorschot valt buiten de boot

Donderdag viel de uiteindelijke beslissing van de SCST. Schulting mag wel naar de Spelen en Van Oorschot niet. Voor haar zijn de druiven zuur. "Schulting is zesvoudig olympisch medaillewinnaar en heeft ze natuurlijk een schat aan ervaring op het shorttrack-ijs", verklaarde technisch directeur Remy de Wit de keuze. Hij was onder de indruk van wat Schulting liet zien op de 1500 meter.

Ook bondscoach Niels Kersholt liet zich uit over de situatie, waarin Van Oorschot de verliezer is. " We leven uiteraard met Diede mee. We hebben met ons team veel tijd in de relay geïnvesteerd en het is altijd pijnlijk als een teamlid afvalt. Vanaf nu willen we echter vooruit kijken richting het EK en de Spelen. Ons doel blijft in Milaan onveranderd: maximaal presteren op alle onderdelen waar we aan de start verschijnen."

Bij afwezigheid van Schulting vulde Van Oorschot de rol in de relayploeg meer dan prima in. Zo won ze vorig jaar brons met de vrouwen op de WK en zilver met het gemixte team op de EK shorttrack.