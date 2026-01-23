Joy Beune won al flink wat wereldtitels op de schaatsbaan, maar verlegde ook buiten het ijs haar grenzen. Dat deed ze in 2024 bijvoorbeeld, toen ze een kans uit duizenden kreeg. Die pakte ze met beide handen aan, al moest haar moeder wel even aan het opvallende idee wennen.

Beune kreeg in dat jaar de kans om in de Playboy te staan. Het gerenommeerde naaktblad wilde de topschaatsster graag op de gevoelige plaat vastleggen. Beune zag het zelf als een 'once in a lifetime' en ook vriend Kjeld Nuis was enthousiast. Aan Helden Magazine geeft ze toe dat ze sommige dingen wel lastig vond, zoals het vertellen aan haar ouders.

Geschrokken moeder van Joy Beune

Beune moest het voor veel mensen maanden verzwijgen en ook haar ouders wisten er pas van toen de foto's al waren genomen. "Mijn vader moest lachen en zei: 'Nou, dan sla ik de Playboy wel een keer over. Uiteindelijk heeft hij de foto's wel gezien, hoor." En ook mama Beune moest er aan geloven. "Mijn moeder schrok wel even, ze zat een minuut lang met haar handen voor haar ogen", weet Beune nog.

Niet zozeer vanwege haar eigen mening, maar die van anderen. "Ze was bang voor de reacties van familie en vrienden. Maar iedereen reageerde uiteindelijk positief, dat was voor mijn moeder ook fijn." De editie met Beune werd een groot succes. De Playboy bleek niet aan te slepen en er kwam zelfs een herdruk. Beune kreeg naar eigen zeggen ook veel reacties uit het buitenland.

Perfecte timing

Het was het slotstuk van een bijzonder 2024, waarin Beune ook wereldkampioene werd en grote andere schaatssuccessen boekte. Dat ook haar foto's zo aansloegen bij het grote publiek, dat had ze nooit verwacht. "Het is leuk dat het zo samenkwam. Het hele seizoen ging goed en de Playboy werd in december uitgebracht. De timing was perfect."

Haar shoot leverde Beune een hoop aandacht op. Inmiddels zijn we een jaar verder en is ze nog altijd een van de bekendste schaatssters van dit moment. Over ruim twee weken zijn de ogen weer op haar gericht tijdens de Olympische Winterspelen. Ze komt uit op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Op het olympisch kwalificatietoernooi liep ze haar gedroomde 1500 meter mis en wist ze zich ook niet te plaatsen voor de 5000 meter.

Joy Beune in actie in Inzell

Dit weekend wacht de laatste grote test voor de Spelen. Beune komt, net als veel andere olympiërs, in actie tijdens de afsluitende World Cup in Inzell.

