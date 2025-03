Schaatsicoon twijfelt hardop aan bizar plan Jordan Stolz en geeft rivaal van Nederlanders een wijze tip

Schaatsfenomeen Jordan Stolz blinkt dit seizoen uit op het ijs. De Amerikaan droomt groot en hoopt een historische prestatie neer te kunnen zetten op de Olympische Spelen volgend jaar in Milaan. Oud-topschaatsster Marianne Timmer denkt dat dat lastig voor hem wordt.

Stolz heeft dit seizoen al veel gewonnen. Hij werd eerste in de eindklassementen van de World Cup op de 500, 1000 en 1500 meter. Op die drie afstanden is hij ook regerend wereldkampioen. Maar de schaatstopper wil het niet bij die afstanden laten.

Hij heeft namelijk een groot doel voor ogen voor de Spelen van 2026. Naast die onderdelen, waarop hij sowieso start, zou hij ook voor goud willen gaan op de 5000 en 10.000 meter. De enige schaatser die het ooit lukte om die vijf afstanden te winnen in één editie van de Winterspelen was Eric Heiden.

'Heel groot contrast'

Timmer denkt dat het een lastig verhaal wordt, zelfs voor alleskunner Stolz. "Als je op 500 meter voor goud gaat en je moet ook de 10.000, dat is echt een heel groot contrast", zegt ze tegen Sportnieuws.nl.

Timmer vindt dat de 20-jarige zich beter kan focussen op de afstanden waar hij 'echt heel goed in is'. "Het gaat echt om specialisme. Ik denk dat dat een hele lastige taak is. Het is toch wel een hele andere discipline en een andere manier van schaatsen. Het bijt elkaar. Dus ik zie hem niet vijf gouden medailles winnen zoals Heiden heeft gedaan. Maar het is natuurlijk wel een mooi verhaal."

Mass start en ploegenachtervolging

Stolz hintte vorige week nog wel op andere onderdelen die hij wil rijden in Milaan: de mass start en de ploegenachtervolging. "Ik heb er nog niks over beslist, maar denk er wel over na", zei hij. "Vooral de mass start is een optie, omdat die op de laatste dag is."

"Maar die is ook heel moeilijk om te winnen", is hij eerlijk. Op de ploegenachtervolging is hij afhankelijk van de bondscoach en de twee andere schaatsers. Het is de vraag of hij dat tempo én uithoudingsvermogen heeft. "Ik twijfel nog, maar het zou kunnen."

WK afstanden

Eerst gaat Stolz strijden om de wereldtitels op zijn favoriete afstanden. Hij rijdt op de WK afstanden in Hamar de 500, 1000 en 1500 meter. Op de kortste afstand is Jenning de Boo zijn grootste concurrent. Tijdens de laatste World Cup in Thialf ging de Nederlander er nog met de eerste plek vandoor. Maar Stolz was toen niet helemaal fit.

Nu is de Amerikaan weer uitgerust. De WK vinden plaats van donderdag 13 maart tot en met zondag 16 maart in Noorwegen.