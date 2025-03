Nederlandse mannen beleven onder leiding van Jenning de Boo déjà vu op WK afstanden

De Nederlandse mannen hebben op de WK afstanden net naast het goud gegrepen bij de teamsprint. Jenning de Boo, Janno Botman en Tim Prins leken in Hamar lange tijd op weg naar de wereldtitel, maar werden op het nippertje verslagen door China en moesten net als een jaar geleden genoegen nemen met het zilver. De Verenigde Staten eindigden als derde.

Nederland had een jaar geleden op de WK met een paar duizendsten verschil naast de wereldtitel gegrepen en wilde met dezelfde formatie als toen revanche nemen. De lat werd door China echter heel hoog gelegd. Zhongyan Ning, die een echte specialist is op de 1000 en 1500 meter, haalde in de laatste ronde heel hard uit en bezorgde de Chineze een tijd van 1.18,13.

Feestvierende Joy Beune moest na gouden race op WK haar moeder overhalen: 'Ze durfde niet' Joy Beune pakte in Hamar donderdagavond de wereldtitel op de 3000 meter bij de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster kreeg na een eenzame rit het goud omgehangen, maar voordat ze haar gezicht bij de prijsuitreiking liet zien, wilde ze even langs haar ouders. Dat ging niet helemaal zonder problemen.

Slotronde maakt het verschil

Het Nederlandse drietal wist dat het verschil in het begin gemaakt moest worden en dat leek het ook te doen. Botman trok de ploeg op gang en gaf het stokje na de eerste ronde over aan De Boo. Prins moest het daarna afmaken en had bij het ingaan van de laatste ronde bijna een seconde marge op de Chinezen.

Jutta Leerdam haalt met debutanten Suzanne Schulting en Angel Daleman gigantisch uit tijdens WK afstanden De Nederlandse vrouwen hebben op de WK afstanden met overmacht de teamsprint gewonnen. Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman vlogen over het ijs in Hamar en bezorgde de Nederlandse ploeg de tweede gouden medaille van de dag.

Hij had echter zoveel energie verbruikt om in het spoor van De Boo te blijven dat het verschil als sneeuw voor de zon verdween. Prins had het loodzwaar en kwam uiteindelijk na 1.18,42 over de streep waardoor de Nederlanders net als vorig jaar genoegen moeten nemen met het zilver.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten pakten achter China en Nederland het brons. Dat terwijl ze het op dit onderdeel moeten doen zonder fenomeen Jordan Stolz, die al het hele seizoen besloot om niet mee te doen aan de teamsprint. Voor de WK afstanden maakte hij dan ook geen uitzondering, maar desondanks wisten zijn landgenoten toch een medaille te pakken.