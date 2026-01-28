Schaatser Marcel Bosker kwam op 14-jarige leeftijd vanuit Zwitserland naar een Nederlands gastgezin om te werken aan zijn carrière. Hij kwam terecht bij Jan en Ineke, waar hij harde lessen leerde. Die komen nog altijd goed van pas voor de olympiër.

Bosker schaatste al in Zwitserland onder begeleiding van zijn Nederlandse moeder Henriët van der Meer. Hij was talentvol en ambitieus en daarom vertrok hij naar Groningen. Hij kwam terecht bij Jan en Ineke, die hun verhaal doen bij Schaatsen.nl.

“Hij moet het hebben van hard werken”, zegt Jan. En dat deed Bosker dus ook. Hij ging in zijn tienerjaren niet naar feestjes en lag altijd stipt om 22.00 uur in bed. “Zolang hij hier woonde, heeft hij één keer een flesje bier gehad”, vervolgt hij. Dat deed de schaatser uit zichzelf. Maar op andere vlakken had hij wel wat sturing nodig.

Harde lessen

Bijvoorbeeld in het omgaan met verliezen. Als jonge schaatser werd Bosker eens tweede. Hij stond boos op het podium met zijn muts op diende en een official van repliek op het moment dat hem verzocht werd die af te zetten. Ineke vertelt hoe ze hem corrigeerde. “Hij vroeg: 'Ben je niet trots?' Ik zei: 'nee.' Ik zou trots zijn als je morgen je excuses aanbiedt aan die mevrouw”. En dat deed Bosker ook. Het was een les die bleef hangen.

Waar hij ook nog steeds profijt van heeft is de aanmoediging vanuit het gezin om Engels te leren. Vooral zijn zusjes spoorden hem aan om dat te doen. "Ze zeiden tegen hem: 'jij wordt straks wereldkampioen en dan moet je een interview geven. Hoe belachelijk is het als je geen Engels spreekt?'”, vertelt Ineke. Hij keek daarom elke dag een uur BBC, zonder ondertiteling en spreekt de taal inmiddels vloeiend.

'Veilige plek'

Het gezin hield vaste routines aan, wat in het begin wel wennen was voor Bosker. “Hij was heel bang dat we hem weg zouden sturen als hij iets verkeerd deed”, aldus Ineke. "Dat gevoel verdween pas toen hij begreep dat boosheid of kritiek hier gewoon bij het dagelijks leven hoorde." Maar uiteindelijk heeft het hem veel gebracht. “Dit werd zijn veilige plek. Zijn thuis.”

Bosker kreeg van de KNSB een aanwijsplek voor de Olympische Spelen van Milaan. Hij komt daar in actie op de ploegenachtervolging en de 5000 meter. In 2022 werd de 29-jarige ook al aangewezen. Hij mocht toen naast de ploegenachtervolging ook uitkomen op de 1500 meter, maar won geen medaille.

