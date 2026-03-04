De WK sprint en allround worden deze week gehouden in Heerenveen. De opzet van het toernooi is heel simpel: de rijder die de vier afstanden het snelste aflegt, pakt de wereldtitel. Toch was dat niet altijd het geval, maar door een opmerkelijk optreden van een Noorse schaatser werden de regels aangepast.

Het is al tientallen jaren gebruikelijk dat de uitslagen van elke afstand worden teruggerekend naar de 500 meter en vervolgens bij elkaar worden opgeteld. Een tijd van 1.08.00 op de 1000 meter is 34 seconden per 500 meter en dus pak je als rijder 34 punten voor het klassement. Degene met het minste aantal totaalpunten over vier afstanden is uiteindelijk de winnaar.

Dat was vroeger echter niet zo. Tot en met 1986 bestond namelijk de regel op zowel de WK sprint als allround dat een rijder de winnaar van het toernooi werd als hij of zij drie van de vier afstanden had gewonnen. Zelfs als een schaatser heel veel tijd verloor op de overgebleven afstand.

Wereldkampioen zorgde voor rel in eigen land

De Noor Rolf Falk-Larssen profiteerde in 1983 van die regel op de WK allround in Oslo. Hij was de beste op de 500, 1500 en 5000 meter waardoor hij de titel al voor de afsluitende 10.000 meter binnen had. Het enige dat hij moest doen, was heelhuids over de finish komen.

Daar zorgde Falk-Larssen wel voor, want hij besloot de laatste afstand op zijn gemakkie te rijden. Van de dominante schaatser op de andere afstanden was ineens niets meer over. Folk-Larssen werd dertiende op meer dan 36 seconden achterstand van de Zweed Tomas Gustafson. Daarmee zorgde hij wel voor een enorme rel, want zijn landgenoten op de tribunes konden de actie niet waarderen een jouwden hem uit.

'Dat heb ik serieus overwogen'

Falk-Larssen was zich overigens van geen kwaad bewust, zo bleek in een interview uit 2019 met het Noorse medium Dagbladet: "Eerst begreep ik niet wat er aan de hand was, maar toen was er zoveel boegeroep dat ik me realiseerde dat het publiek het niet kon waarderen." De Noor snapte er ondanks zijn actie echter niets van dat de fans een landgenoot uitfloten die op weg was naar de wereldtitel.

Hij dacht er zelfs aan om de rit niet uit te rijden en Gustafson de titel te schenken. "Ik heb serieus overwogen om vijf meter voor de finish te stoppen. Want als ik niet was gefinisht, hadden 'we' dit WK niet gewonnen. Ik dacht bij mezelf: willen jullie de wereldkampioen niet? Jullie zijn daar en ik ben hier. We zullen wel zien wie er beslist. Ik ben de baas en het enige wat jullie kunnen is jouwen."

Dat hij daarmee een wereldtitel zou opgeven, maakte hem weinig uit: "Ik was zo goed dat ik toch ieder jaar het WK zou gaan winnen." Dat bleek echter niet het geval en dus is Folk-Larssen tegenwoordig ook blij dat hij toch over de finish is gereden, want hij wist het allroundtoernooi nooit meer te winnen.

ISU past regels aan

Het incident leidde er wel toe dat schaatsunie ISU besloot om de regels aan te passen. Vanaf 1987 is het namelijk zo dat de rijder met de minste punten de wereldkampioen is. Zelfs als er een andere schaatser drie van de vier afstanden won. De actie van Folk-Larssen op de WK allround had ook gevolgen voor het sprinttoernooi, want ook daar werd de regel aangepast.

Die regel is sindsdien niet meer veranderd en dus wordt die ook toegepast tijdens de WK sprint en allround van de komende dagen. In Heerenveen wordt het sprinttoernooi op donderdag 5 en vrijdag 6 maart afgewerkt en de allrounders zijn op de twee dagen daarna aan de beurt.