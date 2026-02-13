De Olympische Winterspelen staan voor Sebas Diniz dan eindelijk op het punt van beginnen. De verrassing van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) debuteert zondag op het grootste wintersportevenement van de wereld. Dan start hij op de 500 meter.

Diniz hoopt zaterdag bij de Spelen van Milaan zijn beste race ooit te kunnen rijden op de 500 meter. Misschien komt dan ook wel zijn grote voornemen uit, ooit een 33'er te rijden. "Dat zou een supermoment zijn om dat morgen te doen, dus wie weet", zei de 24-jarige sprinter na de training van vrijdag.

'Lekker ijs'

Volgens de atleet met Keniaanse roots is een 500 meter rijden onder de 34 seconden heel goed mogelijk op de baan in Milaan. "Ik vind het lekker ijs. Als je naar de tijden van de 1000 meter kijkt, zou het heel goed kunnen."

De schaatser uit Borne was er woensdagavond zelf bij in het stadion tijdens de 1000 meter "om de sfeer te proeven". Het inspireerde hem. "Ik vond het geweldig. Ik kreeg heel veel zin om te schaatsen", zo zei Diniz daarover.

Lange aanloop

Diniz was dit seizoen in Thialf twee keer sneller dan wereldkampioen Jenning de Boo. Hij denkt na een behoorlijk lange aanloop in Milaan nu klaar te zijn voor een topprestatie. "Ik was eerst nog niet uitgerust van het zware trainingskamp. Maar als ik meer rust krijg, voel ik dat ik alleen maar beter word. Als ik een snelle tijd kan neerzetten, ben ik hartstikke blij", zegt de schaatser die dit seizoen internationaal al eens vierde en vijfde werd.

De 500 meter bij de mannen in het Milano Speed Skating Stadium begint zaterdag om 17.00 uur na de kwartfinales van de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Naast debutant Diniz is Nederland verder met nog twee atleten vertegenwoordigt. Joep Wennemars heeft zichzelf hopelijk hervonden na het drama van de 1000 meter. Verder gaat Jenning de Boo als beste Nederlander van het seizoen van start.