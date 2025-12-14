Serge Yoro heeft zijn World Cup-weekend in Hamar afgesloten met een bijrol op de 500 meter in de B-groep. De Nederlandse schaatser beleefde zaterdag nog een hoogtepunt met het goud op de 1000 meter in de B-groep, maar kwam op de slotdag niet voor in de top-tien. Dat gebeurde de andere Nederlander Dai Dai N'Tab op zure wijze ook niet.

De 26-jarige Yoro kleurde zaterdag het podium in de B-groep oranje. Niet alleen won hij goud, Merijn Scheperkamp werd achter hem tweede en pakte het zilver. Zondag kwam Yoro ook nog uit op de 500 meter, maar daar speelde hij geen rol van betekenis. Hij klokte met 35.32 de zestiende tijd. Hij eindigde één plek achter de enige schaatser in de B-groep met een persoonlijk record. Szymon Wojtakowski reed in 35.28 zijn snelste tijd ooit en werd daarmee vijftiende.

Dai Dai N'Tab

De enige andere Nederlander in de B-groep op zondagochtend deed het een stukje beter. Dai Dai N'Tab moest het echter doen met een ondankbare elfde plaats. Zijn tijd van 35.11 was tot op de tiende gelijk met nummer tien Anders Johnson, maar op honderdsten mocht de Canadees een top-tiennotering bijschrijven en werd N'Tab naar de tweede rij verwezen. De in Nederland geboren Griek Kai in 't Veld eindigde op de 500 meter in de achterhoede met zijn 36,03 seconden.

A-groep

In de A-groep heeft Jordan Stolz zondagmiddag vrij baan, want zijn grote concurrent Jenning de Boo slaat de laatste omloop van de korte sprint over om rust te pakken voor het OKT over twee weken. Stefan Westenbroek, die vrijdag nog tweede werd in de B-groep tijdens de eerste omloop, mag het op het hoogste podium laten zien. Hij krijgt gezelschap van landgenoot Sebas Diniz.

