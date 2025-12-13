Het schaatsgeweld op de World Cup in het Noorse Vikingschip te Hamar barstte al vroeg op zaterdag los. In de B-groep welteverstaan. Daar kwamen ook de nodige Nederlandse topschaatsers in actie, onder wie Serge Yoro, Merijn Scheperkamp en Meike Veen. Zij boekten goede resultaten.

De World Cup in Noorwegen geldt als laatste voorafje op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind deze maand. Onze Nederlandse toppers hebben dus nog één kans om zich op wedstrijdgebied te laten zien. Dat gebeurde zaterdagochtend buiten het oog van de camera's. Daar maakte Veen opnieuw indruk. Waar ze vrijdag de 1500 meter in de B-groep won, pakte ze een dag later het zilver op de 1000 meter.

De Nederlandse van Team Essent kwam tot een tijd van 1.17,16. Daarmee eindigde ze kort achter de Deense winnares Sofia Thorup, die haar eerste schaats na 1.16,55 over de streep duwde. Natalia Czerwonka uit Polen maakte het podium compleet.

Nederlandse sprinters op 1 en 2

Bij de mannen bestond het podium juist voor een groot deel uit oranje. Serge Yoro kwam tot 1.08,91 in Hamer. Ter vergelijking: Joep Wennemars werd er in maart wereldkampioen in 1.08,91. Merijn Scheperkamp klokte 1.09,09 en werd daarmee tweede. David La Rue schaatste naar de derde plek.

Op de 3000 meter viel Melissa Wijfje net buiten het podium. De Nederlandse werd vierde in een tijd van 4.06,67. Dat is zo'n vijf seconden boven haar persoonlijk record. Kars Jansman en Marcel Bosker komen nog in actie op de 5 kilometer.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.