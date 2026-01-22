Een schaatswedstrijd met Nederlanders heeft voor een dramatische ontknoping gezorgd. Een landgenoot leek te winnen tijdens de marathon op de Weissensee, maar door een merkwaardig einde ging de overwinning aan zijn neus voorbij. Dat leverde een hoop hevige emoties op.

Donderdag vond de zogeheten Aart Koopmans Memorial plaats. Zelden zal een finish zo spannend zijn geweest. Het drietal Daan Gelling, Jordy Harink en Luc ter Haar streed om de overwinning. Nadat ze alledrie op ongeveer hetzelfde moment over de finish kwamen, was het verwarring alom.

Gelling werd omgeroepen als winnaar, enigszins tot zijn eigen verbazing. Toen hij eindelijk begon te geloven dat hij écht had gewonnen, gebeurde er echter iets opmerkelijks. De speaker riep plots om dat hij niet eerste, maar derde was geworden. De zege ging naar Ter Haar, die kort daarvoor als nummer drie was genoteerd.

Onduidelijkheid bij jury

Chaos troef dus op de Weissensee. Ter Haar begreep er helemaal niets van en was na de ontknoping vol ontlading. "Het was echt niet normaal. Op het moment dat we over de streep kwamen, dacht ik het al te zien, maar ik was niet zeker. Ik kon me ook niet voorstellen dat ik dérde was geworden." Dat was dus ook niet het geval. Toen het team rondom Ter Haar verhaal ging halen bij de jury, werd duidelijk dat er inderdaad wat fout was gegaan. "Blijkbaar waren er twee benen verwisseld (op de finishfoto, red.), al ben ik daar niet zeker van."

In zak en as

Uiteindelijk bleek dus Ter Haar de winnaar. "Het was zó gek. Ik zat echt in zak en as, baalde als een stekker. Ik was zelf ook helemaal leeg, er zat eigenlijk niets meer in. En dan dit. Ja, dat is heerlijk voor mezelf en geweldig voor de ploeg om hier twee keer achter elkaar te winnen." Wel was Ter Haar zo sportief om ook te denken aan Gelling, die dus even dacht te winnen maar zijn zege in rook op zag gaan en zijn frustraties even niet de baas was. "Voor hem is het dubbel zo erg, en dat is beroerd."

Bij de vrouwen ging de zege naar Esther Kiel. Zij was Tessa Snoek en Maaike Verweij te snel af met een sprint. Een dag eerder ging Kiel ook met de zege aan de haal. Bij de mannen won Christiaan Haasjes.

