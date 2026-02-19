Voor het eerst in 32 jaar heeft geen enkele Nederlandse man goud gepakt op een individuele afstand bij de Olympische Spelen. In 1994 gingen de gouden medailles op de 500, 1000, 1500, 5000 en 10000 meter aan de neus van de Nederlanders voorbij.

Zaterdag staat nog wel de massastart op het programma. Dat onderdeel werd in 2018 toegevoegd aan het olympische programma. De enige twee Nederlandse deelnemers daar zijn Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma. Het is nog maar de vraag of zij daar om het goud mee gaan doen, want ook Jordan Stolz verschijnt aan de start. De Amerikaan wilde voor vier keer goud gaan op de Olympische Winterspelen in Milaan, maar dat mislukte omdat hij donderdag te kort kwam op de 1500 meter. Daardoor zal Stolz extra gemotiveerd aan de massastart verschijnen.

In 1994 behaalde Rintje Ritsma op de spelen zilver en brons. Falko Zandstra en Bart Veldkamp behaalden brons. De 'gouden reeks' van de Nederlandse schaatsers begon in 1998 in Nagano, met Gianni Romme (5 en 10 kilometer) en Ids Postma (1000 meter).

Sotsji

Vier jaar later won Jochem Uytdehaage in Salt Lake City de 5 en 10 kilometer en Gerard van Velde de 1000 meter. Bob de Jong pakte in 2006 in Turijn goud op de 10 kilometer. Mark Tuitert (1500 meter) en Sven Kramer (5 kilometer) volgden zijn voorbeeld in 2010 in Vancouver.

Bij de voor Nederland meest succesvolle Winterspelen ooit in Sotsji in 2014 was er goud voor Michel Mulder (500 meter), Stefan Groothuis (1000 meter), Kramer (5 kilometer) en Jorrit Bergsma (10 kilometer).

In 2018 in Pyeongchang verzekerde Kramer zich van zijn derde olympische titel op de 5 kilometer en won Kjeld Nuis de 1000 en 1500 meter. De zegereeks eindigde bij de Winterspelen van 2022 in Beijing met Nuis (1500 meter) en Thomas Krol (1000 meter).