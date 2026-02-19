Team Essent en schaatscoach Jac Orie hebben een tegenvallende Olympische Winterspelen achter de rug. De ploeg pakte op het langebaanschaatsen geen enkele medaille en daarmee komt er een eind aan een indrukwekkende reeks van de coach.

De 58-jarige Hagenaar leverde bij alle Winterspelen waar hij als coach actief was een olympisch kampioen af. Die reeks begon met Gerard van Velde in 2002, gevolgd door Marianne Timmer (2006), Mark Tuitert (2010), Stefan Groothuis (2014), Carlijn Achtereekte, Sven Kramer en Kjeld Nuis (allen in 2018) en Thomas Krol (2022).

Dit keer behaalde Orie niet alleen geen goud, maar ook geen zilver of brons op de Spelen. Team Essent deed in Italië mee met Suzanne Schulting, Joep Wennemars, Tijmen Snel en Chris Huizinga.

Suzanne Schulting

Toch zou er nog een beetje succes kunnen komen voor een atleet die door Orie wordt getraind. Schulting is sinds de 1000 meter klaar bij het langebaanschaatsen, maar ze gaat wel nog van start tijdens het shorttrack. Op de 1500 meter gaat Schulting proberen om Orie alsnog aan het eremetaal te helpen. Ze treft in haar kwartfinale wel direct een taaie tegenstander. Schulting en Xandra Velzeboer rijden tegen elkaar in de vijfde kwartfinale van de 1500 meter bij het shorttrack.

Joep Wennemars

Op de langebaan had Wennemars de grootste kans om Orie aan een medaille te helpen. Hij zag eerder op de spelen een zeker bronzen medaille in rook opgaan, toen hij gehinderd werd door zijn Chinese opponent op de 1000 meter. Vervolgens werd hij donderdag op de 1500 meter vierde na een uitstekende race. De zoon van schaatsicoon Erben Wennemars baalde als een stekker en sprak tegenover de NOS van een 'slechte k*tfilm'. De 23-jarige schaatser zal daardoor met een zuur gevoel terug naar Nederland reizen, maar Orie gaf al meermaals aan dat zijn pupil gelukkig nog aan Olympische Spelen genoeg kan deelnemen.