Nederlandse schaatsers pakken brons op chaotische ploegenachtervolging; ijzersterke Amerikanen met de schrik vrij

Chris Huizinga, Beau Snellink en Marcel Bosker hebben het podium gehaald op de ploegenachtervolging tijdens de WK afstanden in Hamar. Ze reden een knappe rit maar konden niet tippen aan de ijzersterke Amerikanen, die met de schrik vrijkwamen. Voor Noorwegen eindigde het onderdeel in een drama.

Frankrijk en België openden het bal en waren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk waren de Belgen vijf honderdsten sneller dan hun zuiderburen. Zij zetten een tijd neer van 3.45,08.

Daarna waren Japan en China aan de beurt. Ook dat werd een spannende strijd. Japan leek al snel onder de tijd van België te gaan rijden, maar China versnelde ook richting de finish. Uiteindelijk waren zij één honderdste langzamer dan België. Japan verbeterde de tijd van de Belgen wel: 3.44,81

Schrikmoment

De Italianen en Amerikanen waren nog een stukje sneller. In de laatste meters leken laatstgenoemden nog bijna onderuit te gaan, maar de ploeg hield zich staande. Ze zetten ondanks het schrikmoment de snelste tijd neer: 3.39,24. Italië werd tweede met een tijd van 3.41,17

Valpartij Noorwegen

In de slotrit was het de beurt aan Nederland en Noorwegen. Voor de Noren eindigde het onderdeel in een drama; zij kwamen ten val en waren dus uitgeschakeld. Voor Oranje was daardoor de weg naar het brons vrij. Ze werden derde met een tijd van 3.41,91.

Goud voor vrouwenploeg

De vrouwen pakten eerder op vrijdagavond het goud op de ploegenachtervolging. Dat deden Joy Beune, Marijke Groenewoud en Anotionette Rijpma-de Jong met een baanrecord.

In tegenstelling tot de vrouwen waren de mannen niet favoriet op dit onderdeel. Met Huizinga, Snellink en Bosker heeft het wel goede rijders in huis. Snellink won donderdag zilver op de 5000 meter achter Sander Eitrem, die vrijdagavond met Noorwegen de tegenstander was. Eitrem werd bijgestaan door Patrick Kongshaug en Sigurd Henriksen.

Alles over WK afstanden in Hamar

