De EK afstanden leverden voor Nederland elf medailles op, maar ook genoeg stof tot nadenken. Helaas ging lang niet alles goed bij de Nederlandse schaatsers. Zeker bij de vrouwen vonden er wat opmerkelijke incidenten plaats, zo zagen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

De twee bespreken het schaatstoernooi in hun podcast voor Sportnieuws.nl. Nederland won flink wat medailles, maar dat hadden er zonder pech nog meer kunnen zijn. Van As zag echter dat enkelen 'naweeën hadden van het olympisch kwalificatietoernooi' en daardoor niet goed presteerden. Daar was Angel Daleman er een van.

Lichamelijk uitgeput

De 18-jarige liep op het OKT plaatsing voor de Spelen mis en wist zich op de EK afstanden niet te revancheren. Op de 500 meter kwam ze al na honderd meter ten val. "Het was ook haar enige optreden", voegt Van As toe. "Ook wel sneu, ze zei dat ze lichamelijk uitgeput was. Dat is denk ik ook allemaal emotie die loskomt, teleurstelling van het niet halen van de Olympische Spelen."

Het was niet de enige valpartij. Stefan Westenbroek viel wéér op de 500 meter en daarnaast was er nog de merkwaardige schuiver van Isabel Grevelt. Zij ging onderuit op de teamsprint en dat kostte Nederland een medaille. "Is dat een stukje scherpte wat er mist?", vraagt Van As zich af. "Omdat ze natuurlijk zó gefocust waren op het OKT?"

Spanning even weg?

Hoog kan zich daar wel iets bij voorstellen. "Daar (op het OKT) heb je zoveel spanning als schaatser. Nu denk ik dat je die spanning was mist en misschien wat minder scherp bent. Omdat het tcoh wat minder belangrijk is dan zo'n OKT. Plus de teleurstelling voor veel schaatsers. Daleman was natuurlijk ook teleurgesteld dat ze niet naar de Spelen ging."

Hoog vat het toernooi dan ook treffend samen. "Er was veel om de EK te doen, maar het was niet altijd leuk."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder: