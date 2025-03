Nederlandse schaatssters gaan in op afwezigheid van 'snelle' Femke Kok bij WK afstanden: 'Dat is iets aan Rintje Ritsma'

Femke Kok was donderdagavond bij de WK afstanden op de teamsprint de grote afwezige bij de Nederlandse schaatssters. Haar absentie had volgens Jutta Leerdam wel enige gevolgen, maar de Oranje-trein wist desondanks op indrukwekkende wijze de gouden medaille te veroveren. Er was volgens Leerdam uiteindelijk slechts één optie.

"Ik denk als Femke op ronde één had gereden, dan was dat wel sneller geweest", stelde Leerdam na de gouden race tegenover de NOS. "Zelf houd ik er het liefst van om in ronde twee te rijden. De enige optie was om in ronde één te rijden. Dus toen dacht ik: dan pak ik die gewoon, doe ik mijn best en ga ik zo hard mogelijk schaatsen. Dat ging goed, top."

In aanloop naar de teamsprint had Leerdam overigens al haar teleurstelling uitgesproken over het ontbreken van Kok bij de teamsprint. "Dit is niet de de sterkste opstelling", liet Leerdam tegenover De Telegraaf weten. "Ik heb op dit onderdeel nog nooit een ronde gereden. Maar dat was volgens Rintje de enige optie."

Schulting wilde donderdagavond in Hamar na de behaalde wereldtitel ook niet heel diep ingaan op de totstandkoming van de teamsamenstelling. "Dat is iets aan Rintje", zei de toprijdster van Team Essent tegenover de NOS. "Dat is niet iets aan ons als rijders. We willen allemaal heel graag rijden. Dat is niet iets wat wij beslissen."

Dankzij Leerdam, Schulting en Angel Daleman mocht Nederland donderdagavond wel direct het tweede goud bijschrijven. "Dat is heel erg bijzonder. Heel mooi dat ik deze mag toevoegen", reageerde Daleman op het goud. Het 17-jarige schaatstalent schreef overigens geschiedenis, want zij is nu de jongste Nederlandse wereldkampioen ooit.

Bondscoach Ritsma heeft dus verschillende opties voor de teamsprint. In de sterkste opstelling zouden waarschijnlijk Kok, Leerdam en Daleman aan de start verschijnen. Of één van de plekken dus door Schulting worden ingenomen. Met Marijke Groenewoud, Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong heeft Ritsma meerdere keuzes, maar zij kunnen minder goed mee op de snelheid van Kok of Leerdam in de eerste ronde en dat kan Daleman juist weer wel.

Met het oog op de 500 meter van vrijdag zag Kok deelname aan de teamsprint in Hamar voor nu echter niet zitten. Op de kortste afstand is de 24-jarige schaatsster van Team Reggeborgh namelijk de topfavoriete voor het individuele goud.

Naast de gouden plakken van Joy Beune en de Nederlandse teamsprintsters was er nog meer succes bij de WK afstanden. Eerder wist Beune al de drie kilometer te winnen, waarbij Merel Conijn op dezelfde afstand ook nog eens brons pakte. Bij de mannen zorgde Beau Snellink met zilver op de 5000 meter voor Nederlands succes. Vervolgens pakten ook Jenning de Boo, Janno Botman en Tim Prins op de teamsprint bij de mannen het zilver. Daarmee staat de teller voor Nederland nu al op vijf medailles.

