Shorttrackster Xandra Velzeboer is bij de World Tour in het Canadese Montreal niet geslaagd in haar missie. Op de 1000 meter werd de 24-jarige Velzeboer vijfde in de finale. De voormalig wereldkampioene op deze afstand (in 2003) zal wat hoger hebben gemikt.

De eindstrijd werd gewonnen door de Canadese Courtney Sarault voor Kim Gil-li uit Zuid-Korea en de Amerikaanse Corinne Stoddard.

Michelle Velzeboer eindigde als tweede in de B-finale op de 1000 meter en werd daarmee in totaal zevende.

Melle van 't Wout

Melle van 't Wout eindigde als vijfde in de B-finale op de 500 meter. Jens van 't Wout had zich eerder op de dag afgemeld voor deze afstand. De shorttracker kampt met een lichte verkoudheid en concentreert zich op de 1500 meter en de aflossing bij de mannen.

Hard work pays off! 💪 Courtney Sarault 🇨🇦 holds off Kim Gilli 🇰🇷 and Corinne Stoddard 🇺🇸 to claim the 1000M gold medal. #ShortTrackWorldTour pic.twitter.com/53CAG5t6dD — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) October 11, 2025

De 500 meter werd gewonnen door de Canadees William Dandjinou voor de Italiaan Pietro Sighel en Steven Dubois uit Canada.

Zilver!

Waar het individueel nog geen vetpot was qua plakken, daar lukte het collectief wel. De Nederlandse shorttracksters hebben bij de eerste World Tour in Montreal zilver veroverd op de aflossing. Xandra en Michelle Velzeboer, Zoë Deltrap en Selma Poutsma moesten genoegen nemen met de tweede plaats achter Zuid-Korea. Canada werd derde.

De shorttrackers slaagden er niet in de finale op de aflossing te bereiken. Itzhak de Laat, Kay Huisman, Teun Boer en Melle van 't Wout finishten als derde achter China en Zuid-Korea en gaan naar de B-finale.

Olympische Winterspelen

Het grote doel van dit seizoen zijn de Olympische Winterspelen in Milaan. Velzeboer heeft grote dromen over wat ze wil bereiken in Italië. “Ik wil olympisch kampioen worden en denk dat ik op meerdere afstanden kans maak. Uiteraard is de 500 meter het hoofddoel, na mijn drie wereldtitels",zei ze tegen Schaatsen.nl.

Duch Lions

Dit is het tweede seizoen met de nieuwe opzet van wat vroeger de wereldbeker heet. De schaatsbnod ISU doopte het circuit vorig jaar om tot World Tour. En het Nederlansde team kreeg als bijnaam Dutch Lions. Andere landen kregen ook dierlijke bijnamen: Korean Tigers, American Eagles en de Belgian Ice Bears.