Suzanne Schulting en Angel Daleman hebben niet alleen gemeen dat ze allebei voor Team Essent rijden, maar de twee topschaatsster zijn ook nog eens beiden erg goed op de langebaan én in het shorttrack. De twee focussen zich dit jaar vooral op de eerste discipline en zitten daardoor ook niet meer bij de nationale shorttrackselectie. Dat besluit leidt tot onbegrip bij voormalig tophockeyster Kim Lammers.

Schulting en Daleman behoren zowel op de langebaan als in het shorttrack tot de nationale top en in theorie zijn beide disciplines volgend jaar op de Olympische Winterspelen te combineren. De twee rijdsters richten zich voornamelijk op de langebaan en ze maken ook geen deel meer uit van de Nationale Trainingselectie Shorttrack (NTS).

Daleman vertelde eerder deze week dat ze zich 'overvallen' voelde door het besluit om haar en Schulting daaruit te zetten, maar volgens schaatsbond KNSB kon dat niet anders doordat ze beiden een volwaardig contract hebben bij Essent.

Wat als Schulting en Daleman zich niet plaatsen?

De keuze kan desondanks op weinig begrip rekenen bij Lammers. "Ik hoop dat zij zich gaan kwalificeren op de langebaan, want als dat niet lukt is de kans klein dat ze alsnog bij de shorttrack uit mogen komen. Dat is wrang. Beide schaatssters behoren tot de wereldtop in die discipline. Toch zijn ze door de KNSB uit de selectie gezet", schrijft ze in haar column voor het Noordhollands Dagblad.

Schulting en Daleman moeten zich eind december bij het OKT nog zien te plaatsen voor de Spelen en dat zal gaan makkelijke uitdaging zijn. Zij vraagt zich dan ook af wat er gebeurt als ze dat niet lukt. "Dan wil je toch dat deze toppers in het shorttrackteam staan. Voor Daleman om olympische ervaring op te doen en voor Schulting alleen al omdat ze in olympische medailles grossiert in het shorttrack."

'Onbegrijpelijke' beslissing

Lammers denkt dat de twee topschaatssters het niveau op de trainingen omhoog zouden helpen. Daardoor zou volgens haar het niveau van de shorttrackers omhoog gaan en dat geeft Nederland meer kans op medailles heeft. "Daarom begrijp ik deze uitsluiting van de bond echt niet. Langebaanschaatsen en shorttrack vallen onder dezelfde koepel, de KNSB. Dan wil je dat als bond toch zo goed mogelijk faciliteren?"

Ze wijst de schaatsbond erop dat in de statuten staat dat het doel is om topsport te ontwikkelen en veilige sport te garanderen. "Buitensluiten van faciliteiten voelt voor mij niet als prettig, het zorgt voor ruis." Lammers vreest dan ook voor de gevolgen: "Buitenlandse concurrenten zien hun kansen waarschijnlijk groeien."

Shorttrack 'plan B' voor Daleman en Schulting

Mocht het beide schaatssters niet lukken om zich te plaatsen op de langebaan dan kunnen ze echter alsnog zich kwalificeren voor de Olympische Winterspelen via het shorttrack, want de selectie in die discipline wordt pas daarna bekendgemaakt. Het is overigens niet zo dat Daleman en Schulting door het besluit helemaal niet meer mee mogen trainen. Daleman doet dat dan ook nog wekelijks.